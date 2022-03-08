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Выход GeForce RTX 3090 Ti от Nvidia может состояться 29 марта
Кроме того, модель GeForce RTX 3070 Ti 16 ГБ похоже никогда не выйдет
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 В сети появились новые сообщения, связанные с видеокартами GeForce RTX 3090 Ti и 3070 Ti 16 ГБ от Nvidia. История с GeForce RTX 3090 Ti должна быть одной из самых странных, которые когда-либо наблюдались у Nvidia. В начале января на выставке CES 2022 Nvidia официально рассказывала о GeForce RTX 3090 Ti, подтверждая многомесячные слухи о её существовании, но не сообщила спецификаций или официальной даты выпуска, заявив, что предоставит дополнительную информацию позже.

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 Январь давно закончился, но каких-либо дополнительных известий от Nvidia не появилось, то же самое произошло и в феврале. Судя по предыдущим слухам, RTX 3090 Ti независимо от того, выйдет ли она до 29 марта получит графический процессор GA102 с 10752 ядрами CUDA и модернизированной системой памяти. GeForce RTX 3090 Ti получит тот же 24-гигабайтный объем памяти, что и текущий флагман, но на 16-гигабитных микросхемах GDDR6X, что сократит количество чипов памяти на печатной плате вдвое с 24 до 12. Ходят слухи, что эти чипы работают со скоростью 21 Гбит/с, что даст RTX 3090 Ti пропускную способность памяти более 1 ТБ/с. Несмотря на это, RTX 3090 Ti получит увеличение пропускной способности памяти только на 9% и увеличение количества ядер на 2,4% по сравнению с RTX 3090. Тактовые частоты ядер, вероятно, также будут выше, но незначительно. Сокращение чипов памяти до 12 штук должно потенциально улучшить охлаждение и энергопотребление.

 Что касается слухов о RTX 3070 Ti 16 ГБ то похоже, что Nvidia полностью отказывается от 16-гигабайтной версии 3070 Ti. В отличие от RTX 3080 12 ГБ, в которой было увеличено как количество памяти, так и количество ядер, обновление для RTX 3070 Ti 16 ГБ касалось только объема памяти с 8 ГБ до 16 ГБ. Увеличение количества ядер, по-видимому, не планировалось в 3070 Ti 16 ГБ, если только компания не решила перевести карту на кристалл GA102, поскольку текущая версия RTX 3070 Ti использует полностью активный графический процессор GA104 с 6144 ядрами.

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 16 ГБ видеопамяти было бы долгожданным обновлением для пользователей, поскольку 8 ГБ оказалось несколько маловато в самых требовательных сегодня играх с технологией трассировки лучей. В то же время, в большинстве сценариев, когда 16 ГБ имеют смысл, также потребовался более быстрый графический процессор и большая пропускная способность памяти. Таким образом Nvidia решила, что 16-гигабайтный вариант не имеет смысл выпускать на рынок.

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