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Onda выпустила материнскую плату H610M+ для процессоров Alder Lake с поддержкой DDR4 и DDR5
Плата использует чипсет H610 и поддерживает установку только двух модулей памяти
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 Китайский производитель материнских плат Onda выпустил интересную материнскую плату для процессоров Intel Alder Lake 12-го поколения H610M+, обеспечивающую поддержку оперативной памяти DDR4 и DDR5.

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 Плата H610M+ имеет один слот DDR4 и один слот DDR5 с поддержкой модулей памяти DDR4-3200 и DDR5-4800 с максимальным объемом 32 ГБ. Стоит сказать, что чипсет H610 поддерживает только один модуль DIMM на канал, поэтому материнские платы на его основе имеют только два слота памяти. Обычные модели поставляются либо со слотами DDR5, либо со слотами DDR4, но китайский производитель решил использовать по одному слоту каждого типа. Onda не объяснила, как работают слоты памяти, но можно предположить, что материнская плата может одновременно использовать только один тип.

 Одним из серьезных недостатков является то, что пользователь не может использовать двухканальную память на H610M+, что приводит к снижению производительности до 15%. H610M+ имеет форм-фактор microATX, 8-фазную подсистему питания и поддерживает процессоры вплоть до Core i7. Тем не менее материнская плата оснащена дополнительным 8-контактным разъемом питания EPS, чтобы обеспечить достаточное количество энергии процессорам.

 Материнская плата Onda оснащена одним слотом PCIe 5.0 x16, одним слотом PCIe x1, тремя портами SATA III и одним слотом M.2 PCIe 3.0 x4 для твердотельных накопителей. Есть также дополнительный слот M.2, но он предназначен только для адаптеров WiFi.

 На задней панели материнской платы расположены комбинированный порт PS/2, два порта USB 3.0, два порта USB 2.0, порт Gigabit Ethernet и три стандартных 3,5 мм аудиоразъема. Для потребителей, которые не планируют использовать дискретную графическую карту, H610M+ предлагает порт VGA и HDMI для подключения к интегрированной графике Alder Lake.

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 На данный момент Onda H610M+ еще не появилась ни в одном китайском магазине, поэтому цена необычной платы остается загадкой.

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