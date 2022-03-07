Различные источники указывают даты. очень сильно отличающиеся друг от друга

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Благодаря тому, что новое поколение процессоров Intel Alder Lake показали отличную производительность, многие поклонники продукции AMD с нетерпением ждали, когда компания выпустит серию настольных чипов Ryzen 7000 на базе архитектуры Zen 4 под кодовым названием Raphael. В прошлом месяце известный инсайдер Greymon55, у которого, похоже, есть свои источники информации в полупроводниковой промышленности, предположил, что процессоры Ryzen 7000 на базе 5-нм техпроцесса могут появиться раньше, чем ожидалось. Запуск Ryzen 7000, возможно, состоится уже во второй половине 2022 года. Но недавнее сообщение от вышеупомянутого инсайдера показало, что чипы Raphael не будут выпущены в четвертом квартале, а могут появиться до сентября. К сожалению, потенциальный выпуск чипов Zen 4 в июле или августе кажется мало вероятным, поскольку тот же источник утверждает, что нет никаких признаков того, что Zen 4 пойдет в массовое производство.

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В то время как некоторые преданные поклонники AMD придерживаются мнения о раннем выпуске Ryzen 7000, который состоится в третьем квартале, другие считают, что начало четвертого квартала или даже начало 2023 года могут быть более реальным сроком выхода долгожданных процессоров. Поскольку пандемия COVID-19 все еще влияет на цепочки поставок, TSMC имеет проблемы с выходом 3-нм чипов, а AMD выпускает обновленные процессоры на архитектуре Zen 3, похоже, что существует множество факторов, которые делают маловероятным ранний выход поколения Zen 4.