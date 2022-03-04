Естественно, что обновление основано на Android 12

Вчера появилось сообщение, что бренд Poco начала развертывание своей пользовательской оболочки MIUI 13 для смартфона Poco F3, несмотря на то, что телефон ранее отсутствовал в анонсированных графиках развертывания. Похоже, что компания перешла к широкому развертыванию обновления на большинство своих актуальных устройств, в том числе и на очень популярный смартфон Poco X3 Pro.

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Обновление для Poco X3 Pro имеет номер сборки "V13.0.3.0.SJUMIXM". Это означает, что сборка основана на новейшей версии операционной системы Android 12 и распространяется на глобальную версию Poco X3 Pro. Обновление имеет довольно большой размер в 3,1 ГБ, как у Poco F3 для европейского рынка. Однако, в отличие от обновления для Poco F3, это стабильная сборка, и вскоре она должна начать рассылаться пользователям.

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Poco недавно сообщила, что Poco X3 Pro является самым продаваемым смартфоном. С момента его дебюта чуть меньше года назад было продано более восьми миллионов устройств. На прошлой неделе компания выпустила преемника в лице Poco X4 Pro 5G.