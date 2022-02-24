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Zotac представила первые видеокарты RTX 3060 Ti с графическим процессором GA103
Всего компания представила три модели, которые практически не отличаются от оригиналов на GPU GA104
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 Компания Zotac, специализирующаяся на производстве видеокарт и мини-ПК, разместила сегодня на своем китайском сайте три новых модели видеокарты GeForce RTX 3060 Ti. Однако известный инсайдер momomo_us отметил, что это не обычные модели, а новинки, основанные на графическом процессоре GA103. До сих пор все видеокарты RTX 3060 Ti использовали графический процессор GA104.

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 О чипе GA103 от Nvidia впервые стало известно после его появления в составе мобильной видеокарты GeForce RTX 3080 Ti, которая стала доступна после выставки CES 2022, а немного позже появились её первые изображения. Примерно в то же время стало известно, что новая версия настольной GeForce RTX 3060 Ti получит тот же чип.

 Глядя на приведенные выше характеристики, видно, что новая RTX 3060 Ti для настольных ПК, использующая GA103, имеет много неактивных ядер. Кроме того, это физически более крупный кристалл, чем в RTX 3060 Ti с GA104. Похоже, что Nvidia отбирает кристаллы графических процессоров с большим количеством нефункциональных ядер, не соответствующих мобильной RTX 3080 Ti.

 Главное, что может заинтересовать геймеров это будет ли новая RTX 3060 Ti лучше или хуже по производительности, чем старая на базе GA104. Сейчас на это трудно дать однозначный ответ. Придется подождать сравнительные тесты.

 Что касается моделей от Zotac, то компания предлагает три новые видеокарты на базе GA103:

Zotac GeForce RTX 3060Ti-8GD6 Apocalypse GOC-X с частотой в базе 1410 МГц и 1695 МГц в разгоне

Zotac GeForce RTX 3060Ti-8GD6 X-GAMING GOC-X с частотой в базе 1410 МГц и 1680 МГц в разгоне

Zotac GeForce RTX 3060Ti-8GD6 PGF GOC-X с частотой в базе 1410 МГц и 1725 МГц в разгоне

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 Все они имеют суффикс GOC-X. Zotac описывает графическое ядро как GeForce RTX 3060Ti (GA103-200). По сравнению со своими собратьями без суффикса X, новые модели не могут похвастаться существенным отличием характеристик. Все они также относятся к линейке LHR.

#nvidia #nvidia ampere #zotac #rtx 3080 ti #rtx 3060 ti #ga104 #rtx 3080ti #ga103
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