Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сети появились изображения смартфона Google Pixel 7 Pro
В глаза сразу бросается поразительная схожесть с дизайном Pixel 6 Pro
анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 100 тр
RTX 3080 Gigabyte со скидкой 71 000р
RTX 3050 дешевеют
<b>RX 6500XT </b> подешевели на 50% от начальных цен
Слив Asus RTX 3060 Ti - дешевле нет нигде
-30% от цены RTX 1660Super - майнеры выдыхаются

 Сегодня в сеть попали реднеры смартфона Google Pixel 7 Pro. Изображения стали доступны благодаря известному инсайдеру Стиву Хеммерстофферу, известному как OnLeaks. Хотя некоторые техническая информация о телефоне уже известна, это первый взгляд на дизайн устройства.

реклама

 У Pixel 7 Pro и смартфонами Pixel 6 и 6 Pro есть много общего. Например, задняя часть имеет двухцветный дизайн с горизонтальным выступом камеры в верхней части.

 Pixel 7 Pro будет иметь изогнутый OLED дисплей с диагональю 6,7 - 6,8 дюйма с высокой частотой обновления и фронтальную камеру в его отверстии. На задней панели находятся три камеры. Есть предположение, что это телеобъектив, а также широкоугольный и сверхширокоугольный датчики камеры.

 Pixel 7 Pro имеет размеры 163 x 76,6 x 8,7 мм, а его толщина с учетом выступа камеры составляет 11,2 мм. Для сравнения, Pixel 6 Pro немного короче и толще и имеет размеры 163,9 x 75,9 x 8,9 мм.

анонсы и реклама
RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
-53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с)
Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену
RTX 3070 заметно дешевле 100 тр
Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20%
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

 В нижней части устройства находятся два стереодинамика и порт USB Type-C для зарядки. Вдоль левой стороны гаджета расположены кнопки питания и громкости, а также лоток для SIM-карты.

#смартфоны #google #pixel #google pixel #pixel 6 pro #google pixel 6 pro #google pixel 7 #pixel 7
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Стали известны характеристики смартфонов Samsung Galaxy A73, A53, A33 и A23
Google убирает режим работы Chrome Lite из-за доступности мобильного интернета
В сеть утекли характеристики смартфона Samsung Galaxy A33 5G: Exynos 1200 и 6 ГБ ОЗУ
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Девушка-майнер уже 5 лет добывает Эфир, купив больше 40 видеокарт NVIDIA и AMD
62
Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
25
Новый ASIC-майнер Bitmanu получил хешрейт как 100 видеокарт GeForce RTX 3090 и окупается за 1 месяц
53
44 смартфона Xiaomi получили стабильную прошивку MIUI 13 от 22 февраля 2022 года
10
Курс Биткоина падает из-за геополитической напряжённости, а Киты могут остановить обвал на $30 000
14
Обломок космического аппарата упадёт на Луну 4 марта, принадлежность которого не ясна
5
Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
9
4 перспективные криптовалюты, которые могут подорожать в несколько раз по мнению экспертов РБК
8
На что может повлиять новый пакет санкций против России: исчезновение с рынка Intel, Amd, nVidia, Xiaomi, LG, Apple
351
Windows 11 будет отображать надоедливый водяной знак при установке на неподдерживаемое оборудование
20
Хакер полностью разблокировал защиту NVIDIA LHR, что может привести к подорожанию видеокарт
17
Криптозима уже наступила – эксперты РБК рассказали о коррекции Биткоина и будущем рынка криптовалют
10
CPU Ryzen 8000 и GPU Radeon RX 8000 окажутся не такими быстрыми из-за задержки 3-нм чипов TSMC – HS
9
Палеонтологи обнаружили в Южной Америке новый вид хищных "безруких" динозавров
2
Создатели Horizon Forbidden West активно решают графические проблемы в игре
12
СМИ: новая Call of Duty прервёт ежегодный цикл выпуска игр серии
3
Исследователи из Google выяснили, что разработчики Linux правят ошибки в несколько раз быстрее, чем Apple и Microsoft
7
Минфин РФ предложил ввести ограничение на владение криптовалютами по результатам онлайн-теста
18
Xiaomi обменивает старые смартфоны на новый флагман Xiaomi 11T в России
3
Блогер JerryRigEverything сломал пополам OnePlus 10 Pro голыми руками
11

Популярные статьи

Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 8
10
Моё мнение о Galaxy S22 Ultra от Samsung — его слишком много
21
"Поющая луна" Юпитера - Ганимед. Интересные факты о самой большом спутнике в Солнечной системе
40
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce RTX 3060 и Radeon RX 5700
11
Обзор и тестирование процессорного водоблока EKWB EK-Quantum Velocity2
11
Станция "Новый Вы" и каноны вселенной Borderlands
12
О проблемах современной игровой журналистики
47
Как выбрать надежную видеокарту — итоги просмотров сотен видео ремонтников
6
Мои впечатления от игры Call of Juarez Bound in Blood. Часть вторая
+
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
2

Сейчас обсуждают

Jack NotFound
04:07
Хоспади, блокчейну уже скоро полтора десятилетия исполнится, а он всё у вас "новая технология". Он по ИТ-меркам уже дряхлая технология. А вы всё проджекты строите, как он там изменит мир. Уже изменил ...
Блокчейн - технология, которая делает реальными NFT, криптовалюты, смарт-контракты и метавселенные
Ioann Georg
03:32
Какой же безграмотный д***б, когда уже подобным запретят этот позор публиковать
Правительство РФ не может найти владельцев для 312 000 планшетов, участвовавших в переписи населения
ахахах
03:30
увидишь
Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
Александр Пустовалов
03:27
Я помню RX 580 за 7-8к на Авито пару лет назад. Купить ее сейчас за 50к это ли не безумие?
Какую видеокарту купить, если у вас есть 50 000 р – GeForce RTX 3050 vs Radeon RX 580 в тесте TG
Вячеслав Безруков
03:25
Пусть отправят ее неграм в африку
Microsoft готовит новую функцию Efficiency, которая сможет ускорить работу Windows 11 до 76%
Slow Mo
03:11
Ситилинк загоняет себя в еще большее гуано с курсом доллара,крипты,с ценами на CU(не самый дешевый),Зелот будет тыкать берут же 1650 или 1050 ti (43 калеки на всю РФ) за оверпайс и будут еще брать ,к...
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
Umar Nohcho
03:10
Никто не ставит под сомнение, кроме дебилов
Китайский луноход Юйту-2 обнаружил на темной стороне Луны прозрачные сферы
Василий Кузнецов
03:07
В подписи к рисунку надо исправить плазменную на Плазмидную ДНК
RIKEN: Биоактивный аэрозоль может заменить генетически модифицированные культуры
Pavel Patron
02:58
Сейчас он сыграет на теме "санкций". НЕ ПИШИТЕ КОМЕНТЫ Санкции автору.
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
ахахах
02:58
кстати вот я читал сегодняшнее сообщение на риановостях по доллару.Они говорят он 60-70 станет скоро и типа доллар очень переоценён,а рубль наоборот.Типа доллар до конца февраля может до 90 скакнуть,а...
Видеокарты продолжают дешеветь в магазинах РФ – флагманы NVIDIA со скидками до 61 000 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем