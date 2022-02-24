В глаза сразу бросается поразительная схожесть с дизайном Pixel 6 Pro

Сегодня в сеть попали реднеры смартфона Google Pixel 7 Pro. Изображения стали доступны благодаря известному инсайдеру Стиву Хеммерстофферу, известному как OnLeaks. Хотя некоторые техническая информация о телефоне уже известна, это первый взгляд на дизайн устройства.

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У Pixel 7 Pro и смартфонами Pixel 6 и 6 Pro есть много общего. Например, задняя часть имеет двухцветный дизайн с горизонтальным выступом камеры в верхней части.

Pixel 7 Pro будет иметь изогнутый OLED дисплей с диагональю 6,7 - 6,8 дюйма с высокой частотой обновления и фронтальную камеру в его отверстии. На задней панели находятся три камеры. Есть предположение, что это телеобъектив, а также широкоугольный и сверхширокоугольный датчики камеры.

Pixel 7 Pro имеет размеры 163 x 76,6 x 8,7 мм, а его толщина с учетом выступа камеры составляет 11,2 мм. Для сравнения, Pixel 6 Pro немного короче и толще и имеет размеры 163,9 x 75,9 x 8,9 мм.

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В нижней части устройства находятся два стереодинамика и порт USB Type-C для зарядки. Вдоль левой стороны гаджета расположены кнопки питания и громкости, а также лоток для SIM-карты.