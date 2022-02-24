Компания обещает до 250 моделей тонких и легких ноутбуков в течение 2022 года

На выставке CES 2022 Intel раскрыла много подробностей о своих процессорах Core серии H 12-го поколения, которые предназначены для игровых ноутбуков. Однако существует еще две серии мобильных процессоров Alder Lake: серия P и серия U. Сегодня компания Intel подробно о них рассказала. Данные процессоры делятся на три сегмента по мощности: 28 Вт, 15 Вт и 9 Вт. Это базовая мощность серий P, U15 и U9. Серия Alder Lake-P использует тот же кристалл, что и серия H, это означает, что они предлагают до 14 ядер и 20 потоков. Серия Intel Alder Lake-P включает модели мощностью 28 Вт, заменяющие Tiger Lake-H35.

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При базовой мощности 28 Вт максимальная тепловая мощность P-серии составляет 64 Вт. Intel будет предлагать модели с 64, 80 и 96 исполнительными модулями встроенной графики Xe-LP. Серии U15 и U9 предназначены для ультратонких ноутбуков. Эти процессоры также будут иметь до 96 графических блоков, однако количество ядер будет ограничено 10 (2 производительных ядра и 8 эффективных ядер).

Процессоры Alder Lake P/U будут поддерживать различные типы памяти: DDR5-4800, DDR4-3200, LPDDR5-5200 и LPDDR4X-4267. Процессоры серии U15 получат мощность от 15 Вт до 55 Вт, а U9 - от 9 Вт до 29 Вт.

В презентации производительности процессоров компания Intel указала, что Core i7-1280P работает с фиксированным значением PL1 при 20 Вт/28 Вт и 35 Вт, Core i5-1265U - 12 Вт/15 Вт/20/28 Вт, а Core i7-1195G7 - 12 Вт/15 Вт/20 Вт и 28 Вт. Следует также упомянуть, что Alder Lake P использовали память LPDDR5-5200, тогда как процессор Tiger Lake использовал память LPDDR4-4267.

Intel утверждает, что ее процессор i7-1280P на 70% быстрее, чем Core i7-1195G7 в многопоточных тестах, а Core i5-1265U на 20% быстрее.









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Процессоры Intel Alder Lake P/U должны стать доступны в ближайшие несколько недель.