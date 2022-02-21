Однако, это касается лишь родного для компании китайского рынка

Компания Xiaomi представила серию Redmi Note 11 в Китае еще в октябре прошлого года, и ей потребовалось еще три месяца, чтобы вывести телефоны на мировой рынок. Однако, похоже, Xiaomi уже готова к выпуску новой серии смартфонов Redmi Note 12, готовая к запуску.

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Согласно слухам, Xiaomi готовит серию Redmi Note 12 к запуску во втором квартале текущего года. В то время как источник утверждает, что ожидается запуск только во втором квартале, ютубер Sahil Karoul, утверждает, что запуск запланирован на конец апреля или начало мая.

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Конечно, выход смартфонов серии Redmi Note 12 в данном случае относится к китайскому рынку. Кроме того, зачастую китайские и глобальные версии смартфонов не похожи друг на друга. Таким образом глобальные модели Redmi Note 12 могут значительно отличаться от китайских моделей, которые будут выпущены во втором квартале как внешне, так и технически. В любом случае вполне вероятно, что Redmi Note 12 также потребуется несколько месяцев, чтобы выйти на мировой рынок, то есть их появление за пределами Китая будет не ранее сентября.