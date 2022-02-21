Компания Xiaomi представила серию Redmi Note 11 в Китае еще в октябре прошлого года, и ей потребовалось еще три месяца, чтобы вывести телефоны на мировой рынок. Однако, похоже, Xiaomi уже готова к выпуску новой серии смартфонов Redmi Note 12, готовая к запуску.
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Согласно слухам, Xiaomi готовит серию Redmi Note 12 к запуску во втором квартале текущего года. В то время как источник утверждает, что ожидается запуск только во втором квартале, ютубер Sahil Karoul, утверждает, что запуск запланирован на конец апреля или начало мая.
Конечно, выход смартфонов серии Redmi Note 12 в данном случае относится к китайскому рынку. Кроме того, зачастую китайские и глобальные версии смартфонов не похожи друг на друга. Таким образом глобальные модели Redmi Note 12 могут значительно отличаться от китайских моделей, которые будут выпущены во втором квартале как внешне, так и технически. В любом случае вполне вероятно, что Redmi Note 12 также потребуется несколько месяцев, чтобы выйти на мировой рынок, то есть их появление за пределами Китая будет не ранее сентября.