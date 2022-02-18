Она включает процессоры Raptor Lake, Meteor Lake, Arrow Lake и Lunar Lake

Компания Intel представила новую дорожную карту, раскрывающую ее планы на ближайшие несколько лет. Раньше компания довольно часто отклонялась своих графиков, так что эта дорожная карта является первой за несколько лет. Естественно, еще неизвестно, сможет ли Intel уложиться в установленные временные рамки. Кроме того, Intel также раскрыла планы на будущее в отношении своей линейки видеокарт Arc Alchemist.

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Первым в дорожной карте процессоров Intel является поколение Raptor Lake, которое должно появиться во втором полугодии 2022 года. Сохранив 7-нм техпроцесс аналогичный Alder Lake, Raptor Lake предложит процессоры с 24 ядрами и 32 потоками. Тем не менее Intel ожидает двузначного повышения производительности с Raptor Lake, несмотря на то, что не использует более совершенный техпроцесс.

В 2023 году должна появиться линейка Meteor Lake, которая станет первой архитектурой, использующей техпроцесс Intel 4. Предположительно, Meteor Lake может получить встроенные графические процессоры, которые будут конкурировать с их дискретными аналогами. Впоследствии Intel выведет на рынок поколение Arrow Lake, сочетающее элементы архитектуры Meteor Lake с техпроцессом Intel 20A.

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Поскольку Arrow Lake ожидается в 2024 году, то Lunar Lake не появится до 2025 года. К сожалению, на данный момент подробной информации об архитектуре Lunar Lake практически нет.