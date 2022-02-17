Новинка от Intel опережает самые мощные процессоры M1 Pro и M1 Max компании Apple

Мобильные процессоры линейки Alder Lake наконец-то попали в диаграмму производительности PassMark и по однопоточной производительности продемонстрировали впечатляющие результаты. Четыре разные модели попали сразу в десятку лучших, а Intel Core i9-12900H установил новый стандарт производительности, набрав 4004 балла. Данный процессор имеет 6 высокопроизводительных ядер и 8 энергоэффективных ядер, а также 20 потоков и типичный уровень TDP 45 Вт. Другими процессорами Alder Lake-H, попавшими в десятку лучших, являются Core i7-12700H на седьмом месте и Core i5-12450H на восьмом.

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Флагманский Core i9-12900H опередил процессоры M1 Pro и M1 Max от Apple. Кроме того, средняя оценка для Intel Core i9-12900H в многоядерном тесте составляет 33 285 баллов, что намного выше, чем у конкурентов от Apple, составляющая для M1 Pro 23 553 балла, а для M1 Max: 23 468 баллов. Однако не стоит забывать огромную разницу в мощности чипа от Intel и продуктов Apple. Всё же глядя на результаты, можно утверждать, что Core i9-12900H является самым мощным чипом для ноутбуков, доступным на данный момент.

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Стоит отметить также процессор Intel Core i7-1270P, показавший столь же впечатляющий результат, обладая при этом мощностью всего 28 Вт. Этот процессор может похвастаться наличием 12 ядер, включающих 4 производительных и 8 энергоэффективных ядер. Core i7-1270P набирает 3824 балла в PassMark, что всего на 20 баллов меньше 10-ядерного M1 Max и на 36 баллов больше 8-ядерного M1 Pro. Стоит отметить, что он даже не топовый представитель линейки, каковым является Core i7-1280P, предлагающий еще два производительных ядра.