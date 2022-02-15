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Intel покупает израильского производителя микросхем Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов
Таким образом компания хочет войти в лидеры по производству микрочипов
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 К настоящему времени ни для кого не является секретом, что Intel пытается стать серьезным конкурентом для TSMC и Samsung в плане производства микрочипов. С помощью своей инициативы IDM 2.0 компания хочет внести стратегические изменения на различных уровнях, от улучшения своих технологических процессов до создания дополнительных мощностей и использования части этих мощностей для обслуживания сторонних компаний, желающих производить свои собственные микросхемы.

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 Сегодня Intel объявила еще об одном шаге в этом направлении. Компания объявила о покупке израильского литейного завода Tower Semiconductor за 5,4 миллиарда долларов. Это приобретение расширит присутствие Intel в сегменте, в котором в течение многих лет доминирует крупнейший мировой производитель микрочипов - тайваньская компания TSMC.

 Tower Semiconductor в настоящее время имеет семь производственных мощностей, включающих одну 300-мм, пять 200-мм и одну 150-мм. Два предприятия по производству 150-мм и 200-мм пластин расположены в Мигдаль-Хемек, два 200-мм линии расположены в Ньюпорт-Бич в Калифорнии и Сан-Антонио в Техасе, а остальные предприятия расположены в Японии и находятся в совместном владении Tower и Nuvoton, причем первый владеет контрольным пакетом акций в 51 процент.

 Типичными клиентами Tower Semiconductor являются компании, разрабатывающие микросхемы MEMS, RF CMOS и BiCMOS, датчики изображения CMOS, системы управления питанием (PMIC) и кремний-германиевые транзисторы (SiGe). С точки зрения общей производственной мощности, Tower Semiconductor способен выпускать более двух миллионов пластин в год. Кроме того, это шестой по величине контрактный производитель чипов по объему выручки.

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 Intel вкладывает значительные средства в Израиль и в настоящее время имеет пять площадок в этом регионе, на которых работает более 14 000 человек. Еще в 2017 году компания приобрела Mobileye, занимающуюся технологиями автономных транспортных средств, за баснословные 15,3 миллиарда долларов.

#intel #tsmc #tower semiconductor
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