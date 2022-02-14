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Nvidia готовит новую GeForce RTX 3050 8 ГБ на чипе GA107
Благодаря такому шагу, обновленная модель получит TDP на 12% ниже огригинальной карты
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 Согласно сообщению Igor's Lab, видеокарта GeForce RTX 3050 8 ГБ может быть выпущена в ближайшее время на основе нового чипа. Этим чипом может быть GA107, являющийся одним из самых маленьких кристаллов Nvidia, который преимущественно используется в мобильных графических картах, а именно мобильной RTX 3050. Выпуск еще одного варианта может помочь в производстве необходимого количества видеокарт Nvidia RTX 3050 и снять острый дефицит.

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 Текущая модель RTX 3050 8 ГБ использует сильно урезанный кристалл GA106 с включенными 20 из 30 шейдерными модулями, составляющими в общем количестве 2560 ядер CUDA. Другие характеристики включают 128-битную шину памяти и тактовую частоту в режиме разгона 1,78 ГГц. Максимальное энергопотребление эталонной видеокарты составляет 130 Вт.

 Спецификации  версий с чипами GA106 и GA107 остаются в основном такими же. Igor's Lab утверждает, что чипы GA106 и GA107 имеют даже одинаковые контакты, что позволяет производителям использовать печатные платы оригинальных видеокарт. Исключением является энергопотребление. Версия с GA107 будет иметь мощность 115 Вт вместо 130 Вт для оригинальной карты. Однако при подобном ограничении TDP, производительность может немного ухудшиться. Всё будет зависеть от того, насколько эффективен окажется кристалл GA107.

 Стоит отметить, что Nvidia уже проделывала подобные трюки, например, с моделями GTX 1650. Первоначальная GTX 1650 поставлялась с памятью GDDR5, но позже Nvidia обновила эту карту до GDDR6, что улучшило ее производительность.

 Интересно, что дополнительные сведения указывают на то, что Nvidia сразу планировала выпустить вторую модель RTX 3050. Например, Igor's Lab отмечает, что у RTX 3050 8 ГБ половина из 16 линий PCIe отключена, несмотря на то, что ядро GA106 полностью поддерживает все 16, как на RTX 3060.

 Стоит сказать, что конфигурация с GA107 имеет большой смысл. Ядро GA107 имеет только восемь физических линий PCIe Gen 4. Чип предназначен для игровых ноутбуков, где дополнительное энергопотребление и производительность 16 линий являются излишними.

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 К счастью, это изменение не должно повлиять на RTX 3050, как на AMD RX 6500 XT с её скоростью x4. RTX 3050 имеет удвоенную пропускную способность с восемью физическими линиями и удвоенный объем видеопамяти, что значительно снижает зависимость от пропускной способности PCIe по сравнению с картой AMD.

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