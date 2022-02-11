Но это не единственное новшество, система получит множество новых функций и изменений

Несколько недель назад стало известно, что Google планирует представить новый переключатель профилей в будущей системе Android 13. Тогда появились скриншоты, демонстрирующие, как эта функция может выглядеть после выхода. Теперь, когда Google выпустила первые сборки Android 13 Developer Preview для смартфонов Pixel, появилась дополнительная информация.

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Как было сказано ранее, переключатель профиля появится в виде раскрывающегося меню на странице ввода PIN-кода или пароля на экране блокировки. При нажатии на раскрывающееся меню откроется список профилей пользователей на устройстве, что позволит переключать профили еще до разблокировки устройства. По данным ресурса Esper, переключатель профиля отключен по умолчанию, но управляется значением SystemUI «config_enableBouncerUserSwitcher».

На данный момент нет уверенности, что новый переключатель профилей будет доступен на Android 13 как для телефонов, так и для планшетов. Google не имеет особого смысла выпускать его для телефонов, потому что они, как правило, принадлежат одному владельцу.

Android 13 также упрощает пользователям установку приложений при настройке гостевого профиля. Теперь пользователи увидят новую опцию «Установить доступные приложения» при настройке гостевого профиля. При нажатии на него откроется список доступных приложений, что позволит легко установить их в гостевой профиль. Данные не будут передаваться между владельцами и гостевыми профилями, а это означает, что пользователям гостевого профиля необходимо будет войти в установленные приложения после установки.

Наряду с переключателем профиля и новой опцией настройки гостевого профиля Android 13 также позволяет поворачивать экран блокировки на устройствах с большим экраном. Как отмечает Esper, конфигурация платформы Android, управляющая поворотом экрана блокировки, годами была установлена на значение «false» по умолчанию, но теперь она включена по умолчанию». Однако экран блокировки будет вращаться только на устройствах с большим экраном. Ниже можно посмотреть как это выглядит.

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Это не единственные новые функции и изменения, включенные в Android 13 DP1. Android 13 DP1 также получил функцию автоматической очистки буфера обмена, подобную Gboard, два новых макета домашнего экрана для программы запуска Pixel, приложение Camera Obfuscator, переработанный пользовательский интерфейс медиаплеера и многое другое.