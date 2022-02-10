Новинка может стать хитом продаж при соответствующей цене и неплохим вариантом для апгрейда старых систем

В сети появились очередные результаты тестирования процессора начального уровня AMD Athlon Gold Pro 4150GE. Новая порция данных о производительности дополняет ранее появившиеся тесты процессора в CPU-Z.

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Судя по имеющимся результатам, при условии, что они являются подлинным, новый Athlon Gold Pro 4150GE может стать бюджетным хитом и основой недорогих домашних систем. Athlon Gold Pro 4150GE представляет собой четырехъядерный процессор без поддержки многопоточности с базовой тактовой частотой 3,3 ГГц и 3,8 ГГц в режиме разгона, 4 МБ кэш-памяти третьего уровня и встроенным графическим чипом Radeon Vega, включающим 320 потоковых процессоров, работающих на частоте 1,5 ГГц. Показатель TDP процессора составляет 35 Вт.





Чтобы протестировать гибридный процессор, пользователь использовал бюджетную материнскую плату Gigabyte на чипсете AMD B450, кулер AMD Wraith Stealth, оперативную память DDR4-3000 в двухканальном режиме и SSD накопитель PCIe Gen 3 с установленной Windows 10.

Первые тесты проводились в CPU-Z, поэтому сейчас есть возможность сравнить результат с утечками 10-дневной давности. Новый тест показал немного лучший результат в 463,8 и 1846,5 баллов в однопоточном и многопоточном режимах соответственно. Предыдущие значения составляли 460 и 1785 баллов в соответствующих тестах.

Также новинка от AMD была протестирована в AIDA 64, Fritz Chess, NovaBench, Geekbench 5, Passmark CPU Mark, Blender, 3DMark, Cinebench и других приложениях. Автор тестирования подробно остановился на охлаждении, заявив, что стандартный кулер отлично работал с APU мощностью 35 Вт, а в комнате с температурой 26 градусов температура процессора не превышала 53 градуса.

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Из обзора можно сделать вывод, что AMD Athlon Gold Pro 4150GE опередил, например, Intel Core i3-9100 с таким же количеством ядер и потоков. Конечно более новые процессоры Intel будут более производительными, однако, со встроенной графикой Radeon Athlon Gold Pro 4150GE может быть лучшим выбором для домашних и офисных систем. Для желающих более подробно ознакомиться с результатами тестов рекомендую пройти по данной ссылке.