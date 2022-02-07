Необычное устройство имеет фирменный дизайн видеокарт Asus на чипах Nvidia

В Китае поступила в продажу специальная кнопка Asus ROG Strix для клавиатуры в виде графического процессора. Кнопка заменяет правую клавишу Shift и имеет дизайн видеокарт Nvidia ROG Strix с тройным вентилятором. Подобные идеи и раньше посещали умы дизайнеров, но новый Asus ROG TouchStone в этом отношении выходит на новый уровень, благодаря своей конструкции из цельного алюминиевого сплава и реально работающим вентиляторам на шарикоподшипниках.

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За последние полтора десятка лет наблюдается существенный рост рынка нестандартных клавишных накладок, благодаря увеличившемуся спросу на механические клавиатуры. Теперь один из крупнейших производителей компьютерных компонентов также решил внести свой вклад в развитие данного рынка и прикладывает для этого значительные усилия.

Стоит отметить тщательное внимание компании Asus к деталям своего гаджета и достоверному переносу внешности видеокарты. Упаковка новинки, выполненная в стиле видеокарт Nvidia, также не оставит равнодушными компьютерных энтузиастов.

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Что касается стоимости Asus ROG Strix TouchStone, то в китайском магазине ZFrontier новинка оценивается в 399 юаней, что составляет примерно 63 доллара. Интересно, что в глобальной версии магазина ZFrontier данный девайс даже не упоминается, таким образом, он остается эксклюзивом для китайских пользователей.