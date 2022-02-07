Также стали известны чипсеты остальных версий и мощность зарядных устройств, используемых в каждой модели

Инсайдер @Shadow_Leak утверждает, что получил информацию о ценах и используемых чипсетах смартфонов серии Redmi K50, которая, как предполагается, в настоящее время включает четыре устройства. В настоящее время Xiaomi не сообщает, сколько устройств Redmi K50 она планирует выпустить, но подтвердила некоторые подробности о будущих смартфонах.

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Версия смартфона с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 появится раньше, чем версия с набором микросхем Dimensity 9000. По словам генерального директора Redmi Лу Вейбинга, нам не стоит ожидать появления модели Redmi K50 с чипсетом Dimensity 9000, до тех пор пока компания не выпустит вариант с флагманским чипсетом от Qualcomm. Кроме того, по крайней мере, версия Snapdragon 8 Gen 1 будет поддерживать быструю зарядку мощностью 120 Вт, не считая других флагманских функций.

Имея это в виду, Digital Chat Station обнаружил, что Xiaomi зарегистрировала три новых телефона Redmi K50 в китайском регулирующем органе. Эти устройства имеют номера моделей 22021211RC, 22011211C и 22041211AC. Где «C» означают, что они предназначены только для китайского рынка. Хотя Xiaomi подтвердила, что эти устройства будут запущены в этом месяце, инсайдер @Shadow_Leak утверждает, что выход устройств на глобальный рынок состоится не раньше конца марта или начала апреля.

Инсайдер добавляет, что стоимость смартфонов серии начнется с 1999 юаней (около 314 долларов) за версию Redmi K50. Предположительно, модель начального уровня будет работать на чипсете Snapdragon 870. Более продвинутая модель Redmi K50 Pro получит чипсет Dimensity 8000 от Mediatek, а модель Redmi K50 Pro Plus будет работать на флагманском чипсете Dimensity 9000 от той же Mediatek. Игровая версия смартфона под названием Redmi K50 Gaming будет использовать чипсет Snapdragon 8 Gen 1 и стоить 3499 юаней (около 550 долларов). Согласно информации @Shadow_Leak смартфоны серии Redmi K50 получат следующие цены:

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