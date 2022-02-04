Об этом сообщает известный инсайдер Moore’s Law is Dead на своей страничке в Twitter

Инсайдер Moore’s Law is Dead утверждает, что, по слухам, серия настольных видеокарт Radeon RX 6000 обновится, но будет использовать тот же 7-нм техпроцесс изготовления, что и существующие модели. Обновление в основном затронет память видеокарт, которая получит повышение скорости по сравнению с текущими решениями.

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Слухи о возможном обновлении серии Radeon 6000 уже появлялись в сети. Сначала инсайдер Greymon55 сообщил, что AMD, как ожидается, представит более быструю память для некоторых из своих существующих видеокарт. Затем на форуме Chiphell появился пост от пользователя Wjm47196, в котором говорилось, что обновление видеокарт на графических процессорах Navi 21 и Navi 22 запланировано второй квартал. И только вчера Greymon55 добавил, что новые карты следует ожидать либо в конце июня, либо в начале июля.

Теперь Moore’s Law is Dead считает, что видеокарты не должны основываться на 6-нм техпроцессе, а вместо этого должны полагаться на существующий 7-нм техпроцесс. Что объединяет все источники информации, так это уверенность в том, что новые карты Radeon должны получить память GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с, как существующая Radeon RX 6900XT Liquid Edition и недавно представленная модель RX 6500 XT. Moore’s Law is Dead также уверен, что эти карты получат название RX 6X50XT.