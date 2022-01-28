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Poco F4 GT станет глобальной версией смартфона Redmi K50 Gaming
Такую информацию сообщает ресурс Xiaomiui
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 Суббренд компании Xiaomi - Poco в настоящее время работает над несколькими устройствами. Ожидается, что в обозримом будущем компания выпустит новые смартфоны серии Poco X - Poco x4 и Poco X4 5G (или Poco X4 NFC) в зависимости от того или иного региона. Также стало известно о существовании еще одного будущего телефона Poco под названием Poco F4 GT.

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 Как сообщил ресурс Xiaomiui, Poco F4 GT был обнаружен в базе данных IMEI, это подтверждает, что телефон уже на пути к официальному анонсу и выходу в продажу. База данных не раскрывает ничего, кроме названия телефона и номера модели "21121210G". Буква G означает, что смартфон предназначен для глобального рынка.

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 Учитывая связь между прошлогодним Poco F3 GT и Redmi K40 Gaming, можно ожидать, что Poco F4 GT станет вариантом смартфона серии Redmi K50, возможно, Redmi K50 Gaming под новым названием. Это подразумевает наличие чипсета Snapdragon 8 Gen 1 и 64-мегапиксельную основную камеру. Есть вероятность, что он также может получить флагманский чипсет MediaTek Dimensity 9000. Redmi K50 Gaming выходит в следующем месяце, а Poco F4 GT должен появиться сразу после него.

#xiaomi #redmi k50 #poco x4 #poco x4 nfc #poco f4
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ronoho
15:19
зашёл специально поставить клоуну дизлайк
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overandover
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