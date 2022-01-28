К сожалению результат теста мало говорит о производительности данной видеокарты

Согласно новой записи на веб-сайте Bapco, видеокарта Arc A370M была протестирована с помощью теста CrossMark. Этот эталонный инструмент представляет собой кроссплатформенный тест производительности, который, однако, не следует рассматривать как тест GPU.

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Графический процессор Arc A370M входил в состав ноутбука, оснащенного новейшим процессором Intel Core i7-12800H 12-го поколения с 14 ядрами и 20 потоками. Судя по всему, это не серийный образец, поскольку система определяется как «Intel Corporation AlderLake-P DDR5 RVP». Это означает, что это тестовая система с памятью DD5-4800.

Это не первый случай появления ARC A370 в сети. На выставке CES 2022 компания Acer подтвердила, что выпустит новый ноутбук Swift X с этим процессором на борту. Та информация явно не предназначалась для публикации в то время, потому что она подтверждала название серии Arc Alchemist. Этого еще не сделала даже сама Intel. Также стоит отметить, что видеокарта A370M фигурировала и в тестовом драйвере, случайно опубликованном Intel.

С точки зрения спецификаций, A370M представляет собой видеокарту начального уровня с процессором DG2-128EU. По сравнению с A350M, он должен иметь полную версию графического процессора, поэтому должен называться «SKU4» в соответствии с собственным внутренним наименованием Intel. Таким образом, Arc A370M будет иметь 128 исполнительных блоков, 4 ГБ памяти GDDR6 со скоростью 14 Гбит/с и узкую 64-битную шину памяти. Таким образом данный графический процессор должен конкурировать с графическими процессорами AMD Navi 24 и NVIDIA GA107.

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Первые ноутбуки серии Intel ARC Alchemist должны появиться к концу этого квартала. Однако пока Intel не предоставила никаких дополнительных подробностей о серии дискретных игровых графических процессоров.