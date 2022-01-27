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MediaTek представила новый чипсет Kompanio 1380
Данный чипсет предназначен для установки в планшеты и хромбуки
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 Компания MediaTek выпустила новейший чипсет Kompanio 1380. Семейство чипсетов Kompanio зарекомендовало себя как более оптимизированный для планшетов аналог линейки мобильных процессоров Dimensity, а теперь также используется в таких устройствах, как Chromebook.

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 В связи с этим MediaTek утверждает, что Kompanio 1380 был разработан с учетом требований современных приложений Chrome OS. Новый чипсет имеет в общей сложности 8 ядер, включающих четыре высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A78, работающих на частоте до 3 ГГц. За обработку графики отдувается пятиъядерный графический процессор Mali-G57.

 Kompanio 1380 представляет собой 6-нм чипсет, способный на "выдающуюся производительность обработки, лучших в своем классе мультимедийных функций и функций искусственного интеллекта, а также плавное воспроизведение облачных игр".

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 Модель Kompanio 1380 также имеет поддержку современных беспроводных технологий, включая Wi-Fi 6/6E и Bluetooth 5, а также возможность декодирования AV1 и HDR в разрешение 4K при 60 кадрах в секунду. По заявлению компании MediaTek первым устройством с новым чипсетом станет обновленный Acer Chromebook Spin 513.

#mediatek #планшеты #хромбуки #chromebook #хромбук #kompanio
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