Компания MediaTek выпустила новейший чипсет Kompanio 1380. Семейство чипсетов Kompanio зарекомендовало себя как более оптимизированный для планшетов аналог линейки мобильных процессоров Dimensity, а теперь также используется в таких устройствах, как Chromebook.
реклама
В связи с этим MediaTek утверждает, что Kompanio 1380 был разработан с учетом требований современных приложений Chrome OS. Новый чипсет имеет в общей сложности 8 ядер, включающих четыре высокопроизводительных ядра ARM Cortex-A78, работающих на частоте до 3 ГГц. За обработку графики отдувается пятиъядерный графический процессор Mali-G57.
Kompanio 1380 представляет собой 6-нм чипсет, способный на "выдающуюся производительность обработки, лучших в своем классе мультимедийных функций и функций искусственного интеллекта, а также плавное воспроизведение облачных игр".
Модель Kompanio 1380 также имеет поддержку современных беспроводных технологий, включая Wi-Fi 6/6E и Bluetooth 5, а также возможность декодирования AV1 и HDR в разрешение 4K при 60 кадрах в секунду. По заявлению компании MediaTek первым устройством с новым чипсетом станет обновленный Acer Chromebook Spin 513.