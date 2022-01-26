Смартфон должен стать флагманской моделью в линейке Xiaomi 12

Информация о существовании смартфона Xiaomi 12 Ultra на данный момент довольно противоречива. В предыдущих сообщения указывалось, что Xiaomi 12 Ultra был отменен, а вместо него выйдет Mix 5 Pro, но, похоже, что версия Ultra также увидит свет, но только не под названием Xiaomi 12 Ultra.

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Вместо кодового наименования «L1», которое теперь относится к Mix 5 Pro, старшее устройство в линейке серии Xiaomi 12 носит название «L2s» и будет стоять выше Xiaomi 12 Pro в иерархии компании. Его можно было бы назвать Xiaomi 12U. Информация от китайского инсайдера Digital Chat Station также указывает на то, что такое устройство, по крайней мере, будет иметь лучшие камеры, чем Xiaomi Mix 5.

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Инсайдер Digital Chat Station также утверждает, что телефон будет работать на базе чипсета SM8475. Чипсет SM8475 в настоящее время не выпущен, но внутренняя кодировка Qualcomm указывает на то, что это может быть Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Ожидается, что грядущий флагман Motorola "Frontier 22" получит именно этот чипсет. Предположительно, SM8475 будет выпускаться на предприятиях TSMC вместо нынешнего использования 4-нм техпроцесса Samsung в обычном Snapdragon 8 Gen 1.