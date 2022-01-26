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Все модели смартфонов серии Galaxy S22 будут в США дороже смартфонов Galaxy S21
В Европе стоимость новых флагманов от Samsung не изменится в сравнении с Galaxy S21 кроме модели Galaxy S22 Ultra, которая станет даже дешевле предшественника
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 В прошедшие выходные Роланд Квандт объявил европейские цены на новую линейку флагманских смартфонов Samsung: Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Ранее в сети появилась информация, что Galaxy S22 и Galaxy S22+ будут стоить столько же, как и их предшественники, а Galaxy S22 Ultra будет стоить на 50 евро меньше, чем Galaxy S21 Ultra. Однако это можно было объяснить меньшим на 4 ГБ объемом оперативной памяти, чем у Galaxy S21 Ultra.

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 Интересно, что по общему мнению, изменения цен в США между сериями Galaxy S21 и Galaxy S22 не будут соответствовать тем, которые раскрыл Роланд Квандт. Вместо этого серия Galaxy S22 будет стоить на 100 долларов больше, чем их аналоги Galaxy S21. В частности, Galaxy S22 будет стоить 899 долларов, а Galaxy S22+ - 1099 долларов, а Galaxy S22 Ultra будет стоить от 1299 долларов.

 Стоит сказать, что серия Galaxy S21 была выпущена в еврозоне по цене 849 евро, 1049 евро и 1249 евро за Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra соответственно. Непонятно, почему Samsung повысит цены в США, а не в Европе. Возможным объяснением является то, что Snapdragon 8 Gen 1 может быть более дорогим чипсетом, чем Exynos 2200.

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 Напомню, что смартфоны Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra будут представлены 9 февраля на мероприятии Galaxy Unpacked.

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