Официальное мероприятие, посвященное данному событию пройдет уже завтра, 26 января

На прошлой неделе Xiaomi объявила, что пришло время для MIUI 13. Компания также опубликовала общедоступные бета-версии для последних моделей флагманских смартфонов, таких как серии Mi 10 и Mi 11. Первоначально Xiaomi решила не раскрывать, когда дебютирует MIUI 13, но теперь сделала это через свой канал MIUI в Twitter. Кроме того, компания написала следующее на своем глобальном канале в Твиттере:

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Нет сомнений, что Xiaomi представит MIUI 13 во всем мире вместе с серией Redmi Note 11, анонс которой также должен состояться завтра. Стоит сказать, что Xiaomi представила MIUI 12.5 во время презентации Mi 11. На данный момент Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro еще не представлены для глобального рынка, несмотря на то, что они были выпущены месяц назад в Китае.

Похоже Xiaomi продемонстрирует MIUI 13 на глобальных версиях смартфонов Redmi Note 11, информация о которых уже попала в сеть. Интересно, что глобальный выход серии Redmi Note 11 не включает модель Redmi Note 11S, которая поступит в продажу в начале февраля. Однако Xiaomi должна анонсировать как минимум три смартфона: Redmi Note 11, Redmi Note 11 Pro 4G и Redmi Note 11 Pro 5G.

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По словам Xiaomi, завтрашнее мероприятие будет транслироваться на нескольких каналах социальных сетей, включая YouTube. Кроме того, можно посмотреть мероприятие на сайте Xiaomi.