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Xiaomi объявила о глобальном развертывании MIUI 13
Компания представила соответствующий тизер и представила общедоступные бета-версии сборок
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 В декабре компания Xiaomi представила свою фирменную оболочку MIUI 13 вместе со флагманскими смартфонами Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. В то время как компания обнародовала план выпуска обновления в Китае, она хранила долгое молчание относительно развертывания MIUI 13 на глобальном рынке. Поэтому неудивительно, что смартфоны серий Xiaomi 12 и Mi 11 станут первыми устройствами, которые получат MIUI 13.

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 Компания на своем глобальном канале MIUI в Твиттер подтвердила, что пришло время для MIUI 13, предположительно имея в виду ее скорое глобальное развертывание. Тизер показывает оболочку MIUI 12.5 в отражении MIUI 13.

 Кроме того, Xiaomi рассказывала, что случится что-то чудесное в отношении MIUI 13, хотя и не уточнила конкретной информации. Кстати, Xiaomi уже опубликовала множество сборок на основе MIUI 13, которые вы можно загрузить с серверов Xiaomi через Xiaomi Firmware Updater. Все сборки, обозначенные, как «DEV», находятся в ветке Public Beta MIUI. В настоящее время Xiaomi опубликовала сборки «DEV» для устройств, перечисленных ниже.

Mi 10;

Mi 10 Pro;

Mi 10 Ultra;

Mi 10S;

Mi 10T;

Mi 10T Pro;

Mi 11;

Mi 11i;

Mi 11X Pro;

POCO F2 Pro;

Redmi K30 Pro;

Redmi K30S Ultra;

Redmi K40 Pro;

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