В декабре компания Xiaomi представила свою фирменную оболочку MIUI 13 вместе со флагманскими смартфонами Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. В то время как компания обнародовала план выпуска обновления в Китае, она хранила долгое молчание относительно развертывания MIUI 13 на глобальном рынке. Поэтому неудивительно, что смартфоны серий Xiaomi 12 и Mi 11 станут первыми устройствами, которые получат MIUI 13.
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Компания на своем глобальном канале MIUI в Твиттер подтвердила, что пришло время для MIUI 13, предположительно имея в виду ее скорое глобальное развертывание. Тизер показывает оболочку MIUI 12.5 в отражении MIUI 13.
Кроме того, Xiaomi рассказывала, что случится что-то чудесное в отношении MIUI 13, хотя и не уточнила конкретной информации. Кстати, Xiaomi уже опубликовала множество сборок на основе MIUI 13, которые вы можно загрузить с серверов Xiaomi через Xiaomi Firmware Updater. Все сборки, обозначенные, как «DEV», находятся в ветке Public Beta MIUI. В настоящее время Xiaomi опубликовала сборки «DEV» для устройств, перечисленных ниже.
Mi 10;
Mi 10 Pro;
Mi 10 Ultra;
Mi 10S;
Mi 10T;
Mi 10T Pro;
Mi 11;
Mi 11i;
Mi 11X Pro;
POCO F2 Pro;
Redmi K30 Pro;
Redmi K30S Ultra;
Redmi K40 Pro;
Redmi K40 Pro Plus.