Прошло более полугода с тех пор, как Windows 11 впервые стала общедоступной, а в настоящее время большинство производителей предустанавливают Windows 11 на свои компьютеры. Конечно в Windows 11 были и, вероятно, все еще есть проблемы, большинство из которых были решены Microsoft с помощью нескольких обновлений. Сейчас Microsoft ведет работу над следующим выпуском обновления функций, и новая сборка может быть представлена в ближайшее время.
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Ожидается, что Windows 11 Nickel, также известная как Sun Valley 2, выйдет в конце этого года. Тем не менее Microsoft может пометить сборку как «функционально завершенную». Согласно имеющейся информации Windows 11 22H2 Nickel будет отмечена как «функционально завершенная» 4 февраля 2022 г. и, как «конфигурация завершена» 4 марта 2022 г.
После выпуска общедоступной сборки Windows 11 Cobalt или Sun Valley(22000) Microsoft начала параллельно работать над новой версией в канале Dev для инсайдеров. Усовершенствования в канале Dev обычно являются частью предстоящего выпуска, и хотя некоторые функции необязательно появяться в выпуске, некоторые из них могут быть перенесены в текущие общедоступные сборки. Напомню, что Microsoft перешла на ежегодный выход выпусков Windows 11, поэтому следующим крупным обновлением функций можно считать Windows 11 22H2 под кодовым названием Nickel.
Microsoft завершит разработку Windows 11 22H2 к 4 февраля. Сборки Insider 22H2 Dev будут запущены до 4 марта, после чего Microsoft, вероятно, перейдет к разработке Windows 11 22H3 под кодовым названием Copper. Начиная с 4 марта, мы, вероятно, увидим, сборки 22H2, которые будут распространяться для инсайдеров вместе с несколькими накопительными обновлениями для исправления обнаруженных проблем до того, как они станут общедоступными в конце этого года.