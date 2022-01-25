Выход финальной версии обновления состоится в конце года

Прошло более полугода с тех пор, как Windows 11 впервые стала общедоступной, а в настоящее время большинство производителей предустанавливают Windows 11 на свои компьютеры. Конечно в Windows 11 были и, вероятно, все еще есть проблемы, большинство из которых были решены Microsoft с помощью нескольких обновлений. Сейчас Microsoft ведет работу над следующим выпуском обновления функций, и новая сборка может быть представлена в ближайшее время.

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Ожидается, что Windows 11 Nickel, также известная как Sun Valley 2, выйдет в конце этого года. Тем не менее Microsoft может пометить сборку как «функционально завершенную». Согласно имеющейся информации Windows 11 22H2 Nickel будет отмечена как «функционально завершенная» 4 февраля 2022 г. и, как «конфигурация завершена» 4 марта 2022 г.

После выпуска общедоступной сборки Windows 11 Cobalt или Sun Valley(22000) Microsoft начала параллельно работать над новой версией в канале Dev для инсайдеров. Усовершенствования в канале Dev обычно являются частью предстоящего выпуска, и хотя некоторые функции необязательно появяться в выпуске, некоторые из них могут быть перенесены в текущие общедоступные сборки. Напомню, что Microsoft перешла на ежегодный выход выпусков Windows 11, поэтому следующим крупным обновлением функций можно считать Windows 11 22H2 под кодовым названием Nickel.

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Microsoft завершит разработку Windows 11 22H2 к 4 февраля. Сборки Insider 22H2 Dev будут запущены до 4 марта, после чего Microsoft, вероятно, перейдет к разработке Windows 11 22H3 под кодовым названием Copper. Начиная с 4 марта, мы, вероятно, увидим, сборки 22H2, которые будут распространяться для инсайдеров вместе с несколькими накопительными обновлениями для исправления обнаруженных проблем до того, как они станут общедоступными в конце этого года.