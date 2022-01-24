Основываясь на двух тизерах, которые Xiaomi опубликовала на сегодняшний день, Redmi Note 11S будет поставляться в двух цветах: синем и светло-фиолетовом

Компания Xiaomi объявила дату выхода смартфона Redmi Note 11S, который пока остается эксклюзивным для Индии. Как ожидается, новый мобильник поступит в продажу в феврале. По слухам, Xiaomi также выпустит Redmi Note 11S в Европе, Индонезии, Малайзии и Сингапуре, но пока еще не назвала даты запуска Redmi Note 11S на этих рынках.

реклама





Известно только, что Redmi Note 11S поступит в продажу 9 февраля. Однако компания не сообщила, когда начнется мероприятие посвященное запуску. Предположительно Xiaomi будет транслировать мероприятие на своем сайте. Основываясь на двух тизерах, которые Xiaomi опубликовала на сегодняшний день, Redmi Note 11S будет поставляться в двух цветах: синем и светло-фиолетовом.

анонсы и реклама -37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> 2060 12Gb подешевела на 21000р Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза -18 000р на MSI RTX 3070 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Стоит сказать, что Redmi Note 11S напоминает глобальный Redmi Note 11, у которого есть 50-мегапиксельная задняя камера. В остальном их задняя часть идентична, что подтверждают просочившиеся в сеть рендеры. Redmi Note 11S также должен получить три версии с различными конфигурациями памяти, а также с MIUI 13 из коробки.