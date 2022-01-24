Компания Xiaomi объявила дату выхода смартфона Redmi Note 11S, который пока остается эксклюзивным для Индии. Как ожидается, новый мобильник поступит в продажу в феврале. По слухам, Xiaomi также выпустит Redmi Note 11S в Европе, Индонезии, Малайзии и Сингапуре, но пока еще не назвала даты запуска Redmi Note 11S на этих рынках.
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Известно только, что Redmi Note 11S поступит в продажу 9 февраля. Однако компания не сообщила, когда начнется мероприятие посвященное запуску. Предположительно Xiaomi будет транслировать мероприятие на своем сайте. Основываясь на двух тизерах, которые Xiaomi опубликовала на сегодняшний день, Redmi Note 11S будет поставляться в двух цветах: синем и светло-фиолетовом.
Стоит сказать, что Redmi Note 11S напоминает глобальный Redmi Note 11, у которого есть 50-мегапиксельная задняя камера. В остальном их задняя часть идентична, что подтверждают просочившиеся в сеть рендеры. Redmi Note 11S также должен получить три версии с различными конфигурациями памяти, а также с MIUI 13 из коробки.