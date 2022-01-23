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 Компания Nvidia выпустит графическую карту GeForce RTX 3050 для настольных ПК уже на этой неделе, но до сих пор в сети имеется мало утечек о производительности новинки. Официальная диаграмма сравнения производительности Nvidia, на которой GeForce RTX 3050 сравнивается с видеокартами GTX 1650 и GTX 1050, вызвала у пользователей только усмешки, поэтому приятно видеть, что VideoCardz поделился результатами теста 3DMark.

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 Кроме того, член сообщества Bilibili в Китае опубликовал оценки производительности GeForce RTX 3050 в майнинге. Однако стоит помнить, что обе утечки являются неподтвержденными.

 Предстоящая игровая видеокарта Nvidia начального уровня для настольных ПК довольно легко превзойдет недавно выпущенную графическую карту AMD Radeon RX 6500 XT, имеющую ту же целевую аудиторию.

 Просочившиеся тесты GeForce RTX 3050 включают самые популярные тесты 3DMark. Кроме того, источник сравнил результаты тестов GeForce RTX 3050 с моделями: GTX 1660 Ti и RTX 3060, а также с новейшим графическим процессором AMD RDNA 2.

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 GeForce RTX 3050 похожа на GTX 1660 Ti, но имеет поддержку DLSS. Оценки 3DMark поразительно похожи на GTX 1660 Ti, но последняя имеет небольшое преимущество примерно в 5%. Однако, если в игре используются современные графические технологии Nvidia, такие, как DLSS, более новая карта будет предпочтительнее, так как оснащена 8 ГБ видеопамяти. Что касается сравнения с RTX 3060 и RX 6500 XT, то первая опережает новинку на 30-50%, а вторая примерно на 5-20% медленнее. Учитывая разницу в производительности, интересно будет увидеть, представит ли Nvidia модель RTX 3050 Ti с улучшенными характеристиками, которая позволила бы обогнать RX 6500 XT и немного приблизиться к RTX 3060.

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