Скорость хештрования не позволяет быстро окупить покупку карты

Портал Videocardz сообщает, что по данным его источника информации в Китае, производительность майнинга Ethereum с помощью видеокарты RTX 3050 будет очень низкой. Похоже, что карта имеет алгоритм Lite Hash Rate, потому что скорость хеширования падает с 20 до 12,5 MH/s за считанные секунды. При такой скорости хеширования карта потребляет всего 73 Вт.

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Эти цифры подтверждаются инсайдером @wxnod, который опубликовал аналогичные результаты с использованием другого программного обеспечения для майнинга. Согласно этим результатам, карта предлагает скорость 13,66 MH/s при 57 Вт.

Теперь, принимая во внимание эти значения, и рекомендованную розничную цену от NVIDIA и текущую стоимостью Ethereum, окупаемость RTX 3050 уже составляет 500 дней, и это при условии, что карта стоит 250 долларов. Таким образом, если карта продается в розницу по цене 350 долларов, окупаемость составляет 700 дней, а это почти 2 года.

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В связи с падением стоимости криптовалюты и предполагаемым переходом Ehtereum на модель Proof-of-Stake, запланированным на июнь 2022 года, нет смысла приобретать GeForce RTX 3050 для майнинга. Возможно это позволит несколько снизить стоимость новинки.