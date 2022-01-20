Об этом сообщает информация на сайте одного из розничных филиппинских магазинов

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Как известно компания Xiaomi запустит серию Redmi Note 11 уже 26 января. С момента официального анонса несколько дней назад череда слухов о линейке только увеличилась, и новые утечки демонстрируют Redmi Note 11 вместе с комплектом поставки.

Смартфон Redmi Note 11 был замечен в филиппинском розничном магазине Shopee перед запуском. На странице устройства указаны наиболее важные характеристики: 6-нм чипсет Snapdragon 680, AMOLED дисплей разрешением FullHD+ с частотой 90 Гц, стереодинамики, блок из четырех камер с основным датчиком разрешением 50 мегапикселей, быстрая зарядка мощностью 33 Вт и аккумулятор емкостью 5000 мАч. Кроме того, на размытой фотографии можно разглядеть надписи, говорящие о наличие 6 ГБ оперативной памяти и накопителя объемом 128 ГБ.

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В то время как Redmi Note 11 дебютировал с ЖК-дисплеем с частотой 90 Гц в Китае, Xiaomi, похоже, собирается оснастить глобальную версию экраном с технологией AMOLED. Это логично, учитывая, что компания уже отказалась от ЖК-дисплеев в глобальной версии Redmi Note 10. Что касается стоимости, то заявленная цена Redmi Note 11 будет начинаться от 175 вечнозеленых американских долларов.