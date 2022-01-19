Сегодня стартовали официальные продажи новой видеокарты AMD Radeon RX 6500 XT. Однако новый недорогой графический процессор AMD почти невозможно найти как в онлайн-магазинах, так и в розничных магазинах. Кроме того, некоторые модели также имеют невероятно высокую цену, на 50% превышающую рекомендованную производителем.
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Однако несмотря на завышенные цены, RX 6500 XT по-прежнему намного дешевле, чем все другие бюджетные графические процессоры, такие как RX 5500 XT. Таким образом, покупка RX 6500 XT все еще может быть выгодным вариантом в зависимости от потребностей конкретного пользователя.
В настоящее время единственным магазином, в котором RX 6500 XT легко доступна для покупки, является Newegg.com. Этой видеокартой является модель Gigabyte RX 6500 XT Gaming OC.
Интересно, что AMD целенаправленно ограничила возможности Radeon RX 6500 XT, чтобы новинка не привлекла внимание майнеров, и больше графических процессоров попало в руки геймеров. Но дефицит RX 6500 XT при запуске доказывает, что план провалился.
Конечно, не стоит забывать про спекулянтов. Например, на eBay.com можно найти несколько новых графических карт RX 6500 XT от Gigabyte и PowerColor по цене, значительно превышающей MSRP, и составляющей от 400 до 625 долларов.
Есть однако такой магазин MicroCenter, в котором две самые доступные модели продаются по рекомендованной розничной цене всего за 199,99 долларов, а другие более премиальные варианты стоят от 250 до 300 долларов. Единственная и главная проблема в том, что MicroCenter не продает видеокарты онлайн. Таким образом не многие смогут приобрести новинку, тем более российские пользователи.
MicroCenter и Newegg.com, похоже, единственные крупные розничные продавцы, у которых в настоящее время есть какие-то запасы RX 6500 XT.