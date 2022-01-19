Кроме того, смартфон будет иметь дисплей с частотой 120 Гц

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Сегодня блог Tech Insider раскрыл подробности о 5G смартфоне Redmi Note 11 Pro с процессором Snapdragon. Ожидается, что Redmi Note 11 Pro 5G появится 26 января.

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Оказывается, у Xiaomi также есть версия Redmi Note 11 Pro 4G, которая в настоящее время не продается в Китае. Согласно информации ресурса Mysmartprice и инсайдера Ишана Агарвала, смартфон Redmi Note 11 Pro 4G получит чипсет MediaTek Helio G96, а не Helio G88, как в Redmi Note 11 4G. Что касается версии Redmi Note 11 Pro 5G, то до сих пор неясно какой чипсет Snapdragon Sустановлен в смартфоне.

Кроме того, источники утверждают, что Redmi Note 11 Pro 4G будет соответствовать своему 5G собрату по емкости аккумулятора, которая составляет 5000 мАч, быстрой зарядке мощностью 67 Вт и основной камере разрешением 108 МП. Вероятно, что в смартфонах будет опять использоваться датчик ISOCELL HM2 от Samsung. Считается, что обе модели Redmi Note 11 Pro оснащены 6,67-дюймовым дисплеем с частотой 120 Гц, вероятно, тем, который используется в китайских версиях Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro Plus.

Как показывают просочившиеся изображения, Redmi Note 11 Pro 4G и Redmi Note 11 Pro 5G будут выглядеть практически одинаково в цветах Graphite Grey и Polar White.