Тестирование проводилось в пакете Geekbench CUDA

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Пользователь @BenchLeaks в Твиттере поделился первым сторонним тестом видеокарты Nvidia GeForce GT 1010, демонстрирующим производительность графического процессора в тесте Geekbench. Графический процессор был представлен почти год назад.

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Неизвестно, что заставило Nvidia так долго не выпускать GT 1010, но можно с уверенностью предположить, что с этим связана глобальная нехватка чипов. Новый графический процессор является одной из последних видеокарт, которые будут производиться на устаревшей, но очень успешной архитектуре Pascal от Nvidia, и станет самым младшим представителем линейки Nvidia GT.

Спецификации GT 1010 включают урезанный кристалл GP108, включающий всего 256 шейдерных процессоров и 2 ГБ памяти GDDR5. GeForce GT 1010 будет поставляться только один вариант с памятью GDDR5 и не будет включать более медленную модель с DDR4, как в случае с GT 1030.

Самым большим преимуществом видеокарты является невероятно низкий уровень TDP в 30 Вт, что делает её хорошим вариантом для небольших ПК в качестве медиацентра. В тестировании участвовала система на базе процессора Intel Core i9-12900K, материнской платы Asus ROG Strix Z690-F Gaming Wifi и 64 ГБ оперативной памяти с использованием Ubuntu 20.04.3 LTS.

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Тестовая система позволила GeForce GT 1010 достичь результата Geekbench CUDA в 7730 баллов, что соответствует всего 5% производительности графического процессора Nvidia GeForce RTX 3070. Стоит сказать, что GeForce GT 1010 изначально не была предназначена для игр. Линейка GT от Nvidia всегда была ориентирована на медиацентры и недорогие домашние ПК.