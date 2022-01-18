Об этом говорит новая утечка результатов в популярных тестовых пакетах

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Неожиданный запуск чипсета Samsung Exynos 2200 вызвал недоумение по нескольким причинам. Однако, в официальных спецификациях даже не были указаны ключевые характеристики, такие как тактовая частота процессора. Кроме того, о производительности чипсета известно очень мало. Что еще хуже, почти все его прогоны в Geekbench были неубедительными по сравнению с конкурентами текущего поколения, такими как Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и MediaTek Dimensity 9000. Известный инсайдер Ишан Агарвал представил дополнительную информацию о производительности Exynos 2200.

Exynos 2200 набрал 1108 баллов в одноядерном тесте и 3516 баллов в многоядерном тесте Geekbench. Он слабее Snapdragon 8 Gen 1 с результатом 1237 и 3788 в одноядерных и многоядерных тестах соответственно, и даже протестированного ранее инженерного образца MediaTek Dimensity 9000. Обычно можно списать ужасную производительность на не оптимизированное программное обеспечение, но производительность чипсета MediaTek опровергает это.

В AnTuTu Exynos 2200 набирает в среднем 965 874 балла против 1 003 811 для Snapdragon 8 Gen1. Будет интересно увидеть оценки AnTuTu по различным параметрам, поскольку это поможет определить, насколько мощна его графика AMD RDNA2.

В тесте GFXBench Aztec Ruins (Normal) Exynos 2200 выдает 109 кадров в секунду против 139 кадров в секунду у Snapdragon 8 Gen1. Это далеко от 140 кадров в секунду, которые GPU якобы показал в середине 2020 года. Хотя за это время GPU несколько раз урезали, так что падение производительности было неизбежно. Не каждый день приходится видеть GPU на архитектуре RDNA2 в смартфоне, поэтому ожидания от него были очень высокими.

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Вполне возможно, что Exynos 2200 может показать лучшие результаты после оптимизации. В феврале Samsung представит всю серию Galaxy S22 с процессором Exynos 2200. Только после этого можно ожидать, что Samsung приступит к его дальнейшей оптимизации.