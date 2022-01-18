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AMD готовит обновление видеокарт серии Radeon RX 6000 с памятью 18 Гбит/с
Новинки, судя по утечке, должны стать временной мерой перед выходом видеокарт нового поколения на архитектуре RDNA3
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 Хотя ранее ходили слухи, что AMD может представить несколько обновленных версий видеокарт серии Radeon RX 6000 во время CES, единственной видеокартой для настольных ПК, которую представила компания, стала Radeon RX 6500 XT. Тем не менее слухи предполагают, что обновление линейки RDNA 2 все же ожидается.

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 Слухи об обновлении Radeon RX 6000 исходят от известного инсайдера Greymon55. О картах нет никаких подробностей, кроме предположений о том, что новинки будут оснащены чипами памяти со скоростью 18 Гбит/с, в отличие от чипов GDDR6 на 16 Гбит/с, используемых во всех видеокартах, кроме RX 6500 XT и RX 6900 XT LC.

 Некоторые слухи предполагают, что AMD будет использовать тот же 6-нм техпроцесс, что и в Radeon RX 6500 XT, для обновленной линейки RX 6000. Однако можно ожидать, что TGP карт увеличится из-за более быстрой памяти.

 Пользователь Chiphell под ником wjm47196 также считает, что обновление RDNA 2 не за горами. Он подозревает, что новые карты заменят существующую серию Radeon RX 6000 и поступят в продажу в период с апреля по июнь этого года.

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 Если предположить, что слухи верны, обновленные карты потенциально могут послужить временной мерой перед появлением графических процессоров AMD следующего поколения на базе RDNA 3, что, как многие ожидают, произойдет в конце этого года. Это похоже на то, что сделала Nvidia, выпустив несколько модернизированных видеокарт серии RTX 30 с увеличенным объемом памяти, например RTX 3080 12 ГБ, которая хорошо продается, несмотря на то, что не предлагает значительного прироста производительности по сравнению с оригиналом.

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