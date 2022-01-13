Это первая видеокарта компании за последние 5 лет

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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Многие пользователи постарше наверняка помнят компанию Diamond Multimedia, которая когда-то была одним из основных производителей видеокарт. Сейчас она сосредоточилась на видеоадаптерах и конвертерах и веб-камерах, а недавно компания начала продавать медицинское оборудование, такое как бесконтактные термометры. Никто и не подозревал, что Diamond Multimedia решит вернуться на и без того насыщенный рынок видеокарт.

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Последней видеокартой Radeon, выпущенной компанией, стала в уже далеком 2017 году Radeon RX 580. Теперь, спустя несколько 5 лет, Diamond Multimedia явила миру свое новое детище на базе архитектуры AMD RDNA2 - видеокарту среднего ценового диапазона Radeon RX 6600 XT.

Хотя возвращение "старого", нового игрока на рынок определенно является хорошей новостью, однако, похоже, что ценовая политика Diamond никаких не отличается от других производителей. Её Radeon RX 6600 XT, официально имеющая рекомендованную компанией Nvidia стоимость в 379 долларов, предлагается производителем за 730 долларов, что почти в два раза дороже.

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Интересно, что внешне и функционально видеокарта является практически копией Radeon RX 6600 XT Fighter от PowerColor. Обе графические карты основаны на эталонной печатной плате компании AMD и простейшей системой воздушного охлаждения с двумя вентиляторами и тремя медным тепловым трубкам.