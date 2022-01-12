Все модели новой серии станут дороже своих предшественников

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ожидается, что Samsung представит смартфоны флагманской серии Galaxy S22 на мероприятии Unpacked 8 февраля. Хотя подробности о грядущих смартфонах медленно, но верно просачивались в сеть в течение последних нескольких месяцев, цены новинок оставались точно неизвестны, но, похоже, что ситуация изменилась.

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Инсайдер @chunvn8888 сегодня раскрыл цены смартфонов серии Galaxy S22 на территории США. Судя по всему грядущая серия Galaxy S22 будет дороже, чем предыдущая линейка Galaxy S21. Инсайдер утверждает, что Galaxy S22 будет стоить 899 долларов, что на 100 долларов больше, чем базовая модель Galaxy S21.

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Samsung Galaxy S22 Plus будет стоить от 1099 долларов, а самая продвинутая модель Galaxy S22 Ultra - от 1299 долларов. Скачок цен на 100 долларов вряд ли понравится поклонникам продукции компании. Инсайдер утверждает, что Samsung винит в этом скачке глобальную нехватку чипов. Учитывая, что цены на материалы во всех секторах рынка также выросли, это вполне логичное оправдание. Тем не менее у многих возникает справедливое ощущение, что глобальная нехватка чипов стала удобной отговоркой для производителей, на которую можно ссылаться в любой ситуации.