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Процессоры AMD Ryzen 7000 Raphael ES с 8 и 16 ядрами обнаружены в проекте MilkyWay@home
Новые APU имеют вдвое больший объем кэш-памяти L2 на ядро по сравнению с Zen 3
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 AMD продемонстрировала процессоры Zen 4 Ryzen 7000 Raphael на выставке CES 2022, но, по-видимому, эти APU уже довольно давно тестируются на платформе Berkeley Open Infrastructure for Network Computing (BOINC). Для тех, кто не в курсе, BOINC - это инициатива, которая помогает проводить передовые научные исследования, предоставляя ученым доступ к ресурсам пользовательских компьютеров во время их простоя. Научные проекты, использующие BOINC, включают SETI@home, Climateprediction.net, Rosetta@home, MilkyWay@home и другие. Судя по всему, пара таких BOINC-систем работает на процессорах Ryzen 7000 Raphael.

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 Benchleaks обнаружил две системы AuthenticAMD Family 25 Model 96 Stepping 0, которые относятся к Zen 4 и используются для проекта MilkyWay@home. До выхода процессоров Ryzen 7000 еще несколько месяцев, так что эти процессоры скорее всего являются инженерными образцами.

 Информация не сообщает никаких тактовых частот чипов, кроме количества ядер. Один из образцов с именем AMD Eng Sample: 100-000000665-21_N указан как содержащий 32 процессора, но на самом деле он имеет 16 ядер и 32 потока. Точно так же другой образец под названием AMD Eng Sample: 100-000000666-21_N имеет «16 процессоров», то есть содержит 8 ядер и 16 потоков. В анонимных источниках также указано, что оба APU Ryzen 7000 имеют 1 МБ кэш-памяти L2 на ядро, что вдвое больше, чем 512 КБ кэш-памяти L2 в чипах Zen 3.

 Процессоры AMD Ryzen 7000 будут иметь исполнение Socket AM5, в отличие от Zen 3. Эти процессоры для настольных ПК также будут оснащены встроенными iGPU на архитектуре RDNA 2, и их запуск запланирован на конец этого года.


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