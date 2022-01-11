Сегодня крупный немецкий ритейлер Mindfactory выставил на продажу две модели видеокарты RTX 3080 с 12 ГБ памяти. У ритейлера есть в наличии две карты, которые видимо уже можно заказать. Модель MSI RTX 3080 12GB GAMING Z TRIO стоит 1699 евро, а вариант MSI RTX 3080 12GB SUPRIM X на 100 евро больше, то есть 1799 евро. Указанные цены на 300 евро и 400 евро соответственно больше, чем у моделей RTX 3080 с 10 ГБ памяти, например, довольно неплохая видеокарта GIGABYTE RTX 3080 10GB GAMING OC/VISION стоит сейчас 1399 евро.
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Стоит сказать, что рекомендуемая производителем розничная цена новой 12-гигабайтной версии RTX 3080 пока неизвестна, и продавцы могут установить цены, исходя из своих собственных соображений. Кроме того, на самом деле нет никаких подтверждений того, что NVIDIA даже укажет рекомендованную цену на своем веб-сайте или сообщит ее средствам массовой информации, поскольку модели линейки Founders Edition не будет. Обновленные карты RTX 3080 будут доступны только через партнеров компании.