Данная модель произведена компанией EVGA

В сети появилась первая фотография видеокарты GeForce RTX 3080 12 ГБ. Модель, изображенная ниже, является грядущей EVGA RTX 3080 12 ГБ FTW3 Ultra, это очередная видеокарта высокого класса, которая будет выпущена сегодня. В этой модели используется обновленный графический процессор GA102 с 8960 ядрами CUDA. Однако, безусловно, самое важное обновление касается подсистемы памяти RTX 3080, которая получит дополнительные 2 ГБ.



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Большее количество ядер и больший объем видеопамяти потребуют большей мощности. Новая модель по умолчанию имеет TDP 350 Вт вместо исходных 320 Вт. Это, конечно, эталонные характеристики компании NVIDIA, и модель GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra от EVGA, скорее всего, будет иметь более высокие показатели мощности и рабочие частоты.



Сегодня NVIDIA анонсирует GeForce RTX 3080 12 ГБ. Согласно последней информации, компания приняла неожиданное решение одновременно снять эмбарго на предварительный заказ и обзоры. Однако сделать первые обзоры будет не так легко, так как в свободном доступе пока нет драйверов, поддерживащих новинку.