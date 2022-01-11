Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
В сети появилась первая фотография видеокарты RTX 3080 12 ГБ
Данная модель произведена компанией EVGA
анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070

В сети появилась первая фотография видеокарты GeForce RTX 3080 12 ГБ. Модель, изображенная ниже, является грядущей EVGA RTX 3080 12 ГБ FTW3 Ultra, это очередная видеокарта высокого класса, которая будет выпущена сегодня. В этой модели используется обновленный графический процессор GA102 с 8960 ядрами CUDA. Однако, безусловно, самое важное обновление касается подсистемы памяти RTX 3080, которая получит дополнительные 2 ГБ.

реклама

 Большее количество ядер и больший объем видеопамяти потребуют большей мощности. Новая модель по умолчанию имеет TDP 350 Вт вместо исходных 320 Вт. Это, конечно, эталонные характеристики компании NVIDIA, и модель GeForce RTX 3080 FTW3 Ultra от EVGA, скорее всего, будет иметь более высокие показатели мощности и рабочие частоты.

 Сегодня NVIDIA анонсирует GeForce RTX 3080 12 ГБ. Согласно последней информации, компания приняла неожиданное решение одновременно снять эмбарго на предварительный заказ и обзоры. Однако сделать первые обзоры будет не так легко, так как в свободном доступе пока нет драйверов, поддерживащих новинку. 

#nvidia #geforce #evga #rtx 3080 12gb
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

EVGA ухудшила условия гарантии на видеокарты NVIDIA и увеличила плату за 7-летнюю поддержку в 2 раза
Украденные в октябре в США видеокарты EVGA GeForce RTX 30 продаются во вьетнамском магазине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первые инвесторы потеряли больше 170 миллиардов долларов в Биткоинах и не смогут их вернуть – РБК
61
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
157
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
42
Nokia 3.4 был протестирован на Geekbench с Android 12
2
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
62
Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
57
Компанию Norton раскритиковали за использовании майнера в своем антивирусном ПО
3
Представители AMD объяснили сравнение производительности 28-ваттного Ryzen 6800U с 15-ваттным 5800U
51
Доходность Эфира снижается, а майнинг Toncoin на видеокадрах Radeon RX 6000 стал до 2 раз прибыльнее
4
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть перенесён, а владельцы PlayStation 5 увидят его не раньше 2023 г
16
Украденную в США партию видеокарт GeForce RTX 3000 обнаружили после Нового года во Вьетнаме
2
Похоже, Age of Empires IV и впрямь готовится к выходу на консолях Xbox
1
Некоторые владельцы готовы использовать электромобили Tesla для майнинга
4
Процессор Intel Core i9-13900K 13-го поколения будет иметь 24 ядра и 32 потока
167
ASUS выпустит 34-дюймовый монитор для профессионалов и контент-мейкеров
15
Только 22% геймеров купили видеокарту с трассировкой лучей из-за майнинговой лихорадки 2021 года
99
Половина эксплуатируемых видеокарт NVIDIA GeForce старше пяти лет
35
Цена на Ethereum устремились вниз, вслед за ней и доходность майнинга
31
Распродажа не помогла: Battlefield 2042 продолжает стремительно терять «онлайн» в Steam
26
Боевик Ready or Not пока не собирается отдавать первое место в недельном чарте продаж Steam
+

Популярные статьи

5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
36
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
14
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
22
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
77
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
110
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
43
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Криптозима близко – когда ждать падения курса Биткоина и Эфира и возвращения видеокарт в магазины
53
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
13
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
10

Сейчас обсуждают

Inqizitor
04:20
Эксинос даже хуже МТК, Самсунг вообще не умеет в процессоры.
Инсайдер назвал Samsung Exynos 2200 худшим флагманским чипсетом текущего года, но потом удалил посты
Inqizitor
04:18
Невероятно, а зачем челка опять? Почему не сделать полоску над экраном?
Стали известны цены смартфонов серии iPhone 14
Inqizitor
04:15
Почему не поставить сверху парогенераторную установку, это же будет халявное электричество.
Туркменистан планирует потушить свои огромные "Врата ада"
Меровинген
04:13
Надо ещё четверть потерять и уже будет хорошо
Ethereum потерял почти четверть своей стоимости за последнюю неделю
NONsens
04:12
6 ГБ видеопамяти реально так нужны? ПЕЧ 980 4ГБ в полтора раза дешевле купить можно (сам за 22к недавно продал), по тестам они сопоставимы.
Кот в мешке или сказ о том, как я собрал ПК с Авито - снова AMD
Алексей Полянский
04:10
По ебалу не видно, что он не такой как все?
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
SeTi2019
04:06
Ты серьезно считаешь, что 583 доллара в расчете на 1 пользователя, из которых еще мало кто вообще платит реальные деньги - это стоящие своих 17.5 млрд долларов технологии, чтобы мочь написать коммента...
Российский стартап Miro привлёк зарубежных инвестиций на $476 млн и оценивается в $17.5 млрд
Боб Кеш
04:05
я в 14м дооов наковырял восьмью 7870 аж 1975 тыщ. оставил 525 тыщ ждать до бакса. когда в начале года увидел пять центов, сразу слил 10к, пото по тридцать слил ещё 10к, потом по 64-65 слил 100к ибо ип...
Первые инвесторы потеряли больше 170 миллиардов долларов в Биткоинах и не смогут их вернуть – РБК
Wer3w0lf
04:01
Лошара...
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
32Влад32
03:57
Геймеры уже остались без видеокарт )) А вообще чушь. Кто согласится терять прибыль? Да и Китайцы помогут ))
Геймеры из РФ могут остаться без консолей и видеокарт из-за санкций США - Bloomberg
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем