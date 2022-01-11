Напомню, что после выхода процессоров Intel Core 12-го поколения Alder Lake выявилась проблема с работой чипов. Проблема заключалась в неправильном распознавании различными приложениями гибридной архитектуры новых процессоров. Особенно это было заметно в различных игровых приложениях, которые принимали производительные ядра и энергоэффективные ядра за две разные системы, что приводило к срабатыванию защиты DRM и завершению игры либо она вообще не позволяла запустить игру.
реклама
После появления сообщений об ошибке, компания Intel признала её наличие и совместно с производителями материнских плат предоставила обходные пути и использование Режима совместимости. Однако танцы с бубном не особо понравились пользователям, которые выложили немалые деньги на новую платформу Intel.
Сегодня стало известно, что Intel наконец-то решила проблему с совместимостью процессоров Alder Lake.
"Корпорация Intel решила проблему DRM на процессорах Intel Core 12-го поколения, из-за которой игры зависали или не загружались в Windows 11 и Windows 10, работая с издателями игр и Microsoft. В настоящее время все игры, изначально идентифицированные как имеющие эту проблему DRM, были исправлены с помощью игровых исправлений или обновлений ОС. Если у вас возникли проблемы с более старой ОС Windows, запустите обновление Windows, чтобы решить проблему. Наряду с игровыми исправлениями самые последние обновления для Windows 11 и Windows 10 решили большинство проблем DRM", - заявили в компании Intel.