Информацию предоставил инсайдер LeaksApplePro, который в прошлом давал правдивую информацию в отношении продуктов Apple

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В сети появилась информация о стоимости будущей линейки смартфонов Apple iPhone 14. Стоит однако отметить, что к представленной информации стоит относиться с недоверием, так как до предстоящего запуска iPhone 14 остается очень много времени.

Инсайдер LeaksApplePro утверждает, что эти цены в настоящее время рассматриваются в Apple, что, конечно, оставляет возможность для их изменения на старте продаж. Ниже представлены предполагаемая стоимость каждой модели серии iPhone 14.

Apple iPhone 14 - 799 долларов;

Apple iPhone 14 Max - 899 долларов;

Apple iPhone 14 Pro - 1099 долларов;

Apple iPhone 14 Pro Max - 1199 долларов.

Таким образом, смартфоны iPhone 14 будет иметь ту же стартовую цену, что и предыдущие iPhone 12 и iPhone 13, что должно порадовать многих поклонников Apple, а также желающих приобщиться к экосистеме iOS. Как видно, в новой линейке отсутствует модель Mini, которая была самой невостребованной версией предыдущих серий.

Источник также утверждает, что значительный разрыв в 200 долларов между iPhone 14 Max и iPhone 14 Pro обусловлен производственными затратами. Хотя и так ясно, что модели Pro в любом случае будут значительно дороже из-за их лучших характеристик. В свою очередь модели iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max выросли в цене на 100 долларов по сравнению с их аналогами 2021 года.

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