В сети появилась довольно интересная информация о новом флагманском чипсете для смартфонов от компании Samsung. Многие слышали об инсайдере под ником Ice Universe, который практически всегда предоставляет достоверную информацию о различных гаджетах, готовящихся к выходу. Ice Universe часто размещает посты об устройствах Samsung. На этот раз его сообщения касались чипсета Exynos 2200, имеющем встроенную графику на архитектуре AMD RDNA 2.
реклама
Первый твит рассказал о том, что специальному iGPU AMD не удалось победить своих соперников в неназванном тесте, в котором участвовал смартфон Galaxy S22. Графический процессор Exynos 2200 не только не смог превзойти Mali-G710 MP10 в чипсете MediaTek Dimensity 9000, но и не смог обойти Apple A15 и графический процессор Adreno 730 в Snapdragon 8 Gen 1. Никаких цифр или данных инсайдер не предоставил, сказав лишь, что графического процессора AMD намного отстает как от чипов Qualcomm, так и от Apple.
Для тех, кто надеялся, что процессорная часть чипсета Samsung Exynos 2200 сможет компенсировать недостатки графического процессора RDNA 2, также ждет разочарование. В следующем посте Ice Universe также сообщил, что Exynos 2200 является худшим флагманским процессором текущего поколения.
Однако, эти твиты были удалены. Возможно, инсайдер получил неверную информацию, либо использовал ненадежный источник, либо произошла ошибка в данных, и все не так плохо для Exynos 2200. Кроме того, нужно понимать, что какой-то чипсет всё равно должен быть в среднем слабее остальных. Таким образом, чипсет от Samsung может реально быть слабее, но отставание в несколько процентов абсолютно ничего не решает, а для многих главным является энергоэффективность и время автономной работы смартфонов на его основе.