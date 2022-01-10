Информацию об этом разместил известный инсайдер Ice Universe

В сети появилась довольно интересная информация о новом флагманском чипсете для смартфонов от компании Samsung. Многие слышали об инсайдере под ником Ice Universe, который практически всегда предоставляет достоверную информацию о различных гаджетах, готовящихся к выходу. Ice Universe часто размещает посты об устройствах Samsung. На этот раз его сообщения касались чипсета Exynos 2200, имеющем встроенную графику на архитектуре AMD RDNA 2.

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Первый твит рассказал о том, что специальному iGPU AMD не удалось победить своих соперников в неназванном тесте, в котором участвовал смартфон Galaxy S22. Графический процессор Exynos 2200 не только не смог превзойти Mali-G710 MP10 в чипсете MediaTek Dimensity 9000, но и не смог обойти Apple A15 и графический процессор Adreno 730 в Snapdragon 8 Gen 1. Никаких цифр или данных инсайдер не предоставил, сказав лишь, что графического процессора AMD намного отстает как от чипов Qualcomm, так и от Apple.

Для тех, кто надеялся, что процессорная часть чипсета Samsung Exynos 2200 сможет компенсировать недостатки графического процессора RDNA 2, также ждет разочарование. В следующем посте Ice Universe также сообщил, что Exynos 2200 является худшим флагманским процессором текущего поколения.

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Однако, эти твиты были удалены. Возможно, инсайдер получил неверную информацию, либо использовал ненадежный источник, либо произошла ошибка в данных, и все не так плохо для Exynos 2200. Кроме того, нужно понимать, что какой-то чипсет всё равно должен быть в среднем слабее остальных. Таким образом, чипсет от Samsung может реально быть слабее, но отставание в несколько процентов абсолютно ничего не решает, а для многих главным является энергоэффективность и время автономной работы смартфонов на его основе.