Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Украденные в октябре в США видеокарты EVGA GeForce RTX 30 продаются во вьетнамском магазине
Однако они имеют ограниченную одним месяцем гарантию
анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
3060 Ti Gigabyte подешевела на порядок
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
-18 000р на MSI RTX 3070

 В сети появилась любопытная информация об одном из вьетнамских розничных продавцов, а точнее о видеокартах, которые он начал продавать. Напомню, еще в ноябре сообщалось, что в США по пути из Сан-Франциско в Южную Калифорнию 29 октября 2021 года был угнан грузовик, перевозивший видеокарты серии GeForce RTX 3000 от EVGA. После чего компания подтвердила данный факт, сообщив, что было украдено множество видеокарт в ценовом диапазоне от 330 до 1960 долларов США.

реклама

 Так вот, теперь пользователи начали сообщать, что выше указанный вьетнамский ритейлер предположительно продает карты RTX 3000 из указанной партии. Все карты предлагаются с ограниченной месячной гарантией, но по очень хорошей в сегодняшней ситуации цене, как это обычно бывает с картами, импортируемыми во Вьетнам по неофициальным каналам.

 Один из пользователей сообщил, что после покупки двух видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и проверки серийного кода на предмет возможных претензий по гарантии веб-сайт EVGA подтвердил, что карта является украденной.

анонсы и реклама
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

 Это действительно странная ситуация, учитывая, что продавец не является мелким местным ритейлером. Люди, покупающие такие карты, попадают в нехорошее положение, потому что без их ведома они покупают краденое, лишаясь тем самым заводской гарантии. Но в большинстве своем она многим и не нужна, учитывая не очень высокий процент брака и стоимость, по которой видеокарты куплены.

#nvidia #evga #nvidia ampere #geforce rtx 30 #geforce rtx 3000 #rtx 3000 #rtx 30
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В 2022 году криптовалюты ждёт большая чистка, а Dogecoin и Shiba Inu могут исчезнуть – Bloomberg
39
Российские геймеры раскупили бюджетные видеокарты NVIDIA – остались GeForce GT 1030 и GeForce GT 730
138
Первые инвесторы потеряли больше 170 миллиардов долларов в Биткоинах и не смогут их вернуть – РБК
50
В Европе начались конфискации ферм для майнинга Биткоинов на фоне подорожания энергоносителей
115
В России наблюдается серьёзный дефицит PlayStation 5 - некоторые ритейлеры просят за неё 250 000 руб
111
Майнер нашел новое применение Tesla Model 3 - с ее помощью он добывает Ethereum на 800$ в месяц
33
Виталик Бутерин рассказал о опасности взлома Эфира хакерами с помощью «Атаки 51%»
32
Соцсеть Clubhouse стала доступна через браузер
2
Астрономы обнаружили странную галактику AGC 114905 без темной материи
9
Nokia 3.4 был протестирован на Geekbench с Android 12
2
Энтузиаст показал, как выглядит Half-Life с трассировкой лучей
34
Ученые разгадали причину длительного течения COVID-19
38
Некогда популярная платформа Clubhouse наконец-то обрела и веб-версию
2
Представители AMD объяснили сравнение производительности 28-ваттного Ryzen 6800U с 15-ваттным 5800U
49
Core i3-12100F за $100 vs Ryzen 5 3600 за $250 – оптимальный игровой CPU для бюджетного геймера
80
Хакеры взломали Watch Dogs Legion – сравнение fps в пиратской и лицензионной версии от DSOGaming
23
Riot поднимет требования для доступа к рейтинговым матчам в Valorant
6
Компанию Norton раскритиковали за использовании майнера в своем антивирусном ПО
3
Энтузиасты запустили TES IV: Oblivion в 8К с добавлением трассировки лучей и 200 модификаций
9
Браузер Edge сможет повысить плавность прокрутки на дисплеях с динамической частотой обновления
8

Популярные статьи

Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: январь 2022 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
18
The Elder Scrolls 6: ориентировочная дата выхода, планы Тодда Говарда и прочие игровые моменты
12
5 способов использования старых SSD и HDD небольшого объема
15
Как потратить 45 000 рублей на Aliexpress на комп с умом - мой вариант
102
О возможности покупки видеокарты в 2022 году или надежды против реальности
56
Windows 11, Windows 10, MS Office 2021 – первая распродажа 2022 года с большими скидками
Обзор платы MSI MAG Z590 TORPEDO. Часть 3
36
Технология блокчейн раскроет новые возможности для геймеров, зарабатывающих на играх
9
Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
10
Мои впечатления от игры Mafia Definitive Edition. Часть первая
5

Сейчас обсуждают

Жома Шиблис
14:35
"Вернуть карту в магазин, поднять там хай" - Не взлетит, никакой роскомнадзор и хайпы и наказания за установку тут не помогут,он сам ее купил, в чеке эта карта ,карта исправна,то что ему что то п...
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
Жома Шиблис
14:31
"Самое весёлое, что по моему совету мой знакомый ещё два года назад купил SSD на 1 Тб в дополнение к системному твердотельному накопителю на 128 Гб. Такие дела." - Ну так самое веселое что идиот ту...
Как продавцы из магазинов ПК зарабатывают деньги на обычных пользователях – история из жизни
Jurten Krieg
14:30
После PoS эфира просто переведу риги на копание TON коин. А ты и дальше ори на форуме, престарелый маразматик.
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
vitosol
14:29
Феминистки составили петицию с требованием отменить S.T.A.L.K.E.R. 2 https://www.yaplakal.com/forum1/topic2376453.html
Выход S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть перенесён, а владельцы PlayStation 5 увидят его не раньше 2023 г
Savangard
14:29
Надо Riva TNT ещё проверить. Ситуация тяжёлая, скоро и до нее дойдем
Можно ли на видеокарте 11-летней давности запускать игры в 2022 году – GeForce GTS 450 в тесте zWG
Jurten Krieg
14:29
Кто пустил этого чабана в интернеты?
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
Мавлет Компотов
14:28
Вряд-ли кто то знает, что будет в 2022,так что утверждать что либо это гадание на кофейной гуще
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
Семён Иванов
14:28
Некоторое время (после Крымнаш) сидел на встройке 3570к (hd4000). ETS2, Скайрим и кажется Сталкер она вполне тянула. Думаю, дискретная, была-бы гораздо лучше. Вообще это довольно интересный опыт - отк...
Можно ли на видеокарте 11-летней давности запускать игры в 2022 году – GeForce GTS 450 в тесте zWG
Jurten Krieg
14:27
Нищенка сохраняет скрины заказов чтобы хвастаться в интернете, лолбля))
Эфириум продолжает дешеветь – доходность майнинга снижается, а Proof-of-Stake ожидается в 2022 г
Виталий Shokerxxx
14:27
ясен пень у интуля своя секта хомяков. им и 14 нанометров норм. было.
Аналитики верят, что для успеха Intel достаточно не самых передовых техпроцессов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем