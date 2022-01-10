Однако они имеют ограниченную одним месяцем гарантию

В сети появилась любопытная информация об одном из вьетнамских розничных продавцов, а точнее о видеокартах, которые он начал продавать. Напомню, еще в ноябре сообщалось, что в США по пути из Сан-Франциско в Южную Калифорнию 29 октября 2021 года был угнан грузовик, перевозивший видеокарты серии GeForce RTX 3000 от EVGA. После чего компания подтвердила данный факт, сообщив, что было украдено множество видеокарт в ценовом диапазоне от 330 до 1960 долларов США.

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Так вот, теперь пользователи начали сообщать, что выше указанный вьетнамский ритейлер предположительно продает карты RTX 3000 из указанной партии. Все карты предлагаются с ограниченной месячной гарантией, но по очень хорошей в сегодняшней ситуации цене, как это обычно бывает с картами, импортируемыми во Вьетнам по неофициальным каналам.

Один из пользователей сообщил, что после покупки двух видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и проверки серийного кода на предмет возможных претензий по гарантии веб-сайт EVGA подтвердил, что карта является украденной.

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Это действительно странная ситуация, учитывая, что продавец не является мелким местным ритейлером. Люди, покупающие такие карты, попадают в нехорошее положение, потому что без их ведома они покупают краденое, лишаясь тем самым заводской гарантии. Но в большинстве своем она многим и не нужна, учитывая не очень высокий процент брака и стоимость, по которой видеокарты куплены.