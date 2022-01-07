Смартфоны будут оснащены новыми чипсетами среднего уровня Snapdragon 695

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Несколько месяцев назад Xiaomi выпустила серию Redmi Note 11 для китайского рынка. Хотя компания представила обновленные версии телефонов на некоторых рынках за пределами Китая, большинству регионов только предстоит познакомиться с серией Redmi Note 11.

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Как сообщает ресурс Xiaomiui, Xiaomi планирует выпустить Redmi Note 11 Pro 5G, Redmi Note 11 Pro 4G, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 и Poco X4 на глобальный рынок. Redmi Note 11 Pro 5G и Poco X4 будут аналогичными устройствами, представленными на индийском рынке, но последний получит суффикс NFC, как это было с моделью POCO X3/X3 NFC.

Предположительно, смартфоны будут доступны в двух вариантах, один из которых будет использовать датчик GW3 на 64 МП, а другой — HM2 на 108 МП. Кроме того, будет 8-мегапиксельный датчик IMX355 в качестве сверхширокоугольного и 2-мегапиксельный макросенсор. Ожидается, что Redmi Note 11 Pro 5G и Poco X4 будут оснащены процессором Snapdragon 695, хотя на данный момент это официально не подтверждено.

Ранее уже сообщалось, что оригинальный Redmi Note 11 дебютирует во всем мире на чипсете Snapdragon 680. Телефон получит кодовое название "spesn" и будет оснащен 50-мегапиксельным датчиком JN1 в качестве основного, сверхширокоугольным объективом на 8 мегапикселей и макрообъективом на 2 мегапикселя.

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Redmi Note 11S будет оснащен процессором MediaTek, а Redmi Note 11 JE будет эксклюзивным для Японии с чипсетом Snapdragon 400-й серии. В свою очередь Redmi Note 11 Pro 4G, как говорят, будет оснащен 108-мегапиксельной камерой и работать на базе чипсета MediaTek.