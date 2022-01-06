Компания IceGiant анонсировала поддержку процессоров Alder Lake своим самым большим воздушным кулером

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Самый большой в мире воздушный кулер для ЦП Prosiphon Elite будет совместим с сокетом LGA1700, чтобы укротить пыл даже самых мощных процессоров Intel 12-го поколения. Компания IceGiant, создавшая Prosiphon Elite, не указала точную дату, но утверждает, что совместимость скоро появится.

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Prosiphon Elite имеет размеры 164x251x104 мм и вес 2 кг. Кулер, имеющий алюминиевую конструкцию, работает аналогично термосифону. Тепло от процессора вызывает кипение жидкости внутри испарителя кулера, заставляя пар перемещаться к конденсатору. Затем холодный воздух проходит через конденсатор, чтобы превратить пар обратно в жидкость, после чего сила тяжести толкает жидкость обратно в испаритель.

За активное охлаждение Prosiphon Elite отвечают четыре 120-мм вентилятора. Вентиляторы охлаждения демонстрируют статическое давление 3,3 мм в.ст. Они могут достигать скорости вращения до 2300 об/мин при максимальном уровне шума 32,2 дБА.

Prosiphon Elite уже совместим со многими основными и HEDT сокетами Intel и AMD, поэтому поддержка сокета LGA1700 была неизбежна. К сожалению, IceGiant не указывает производительность Prosiphon Elite. Тем не менее, если кулер может укротить чипы AMD Ryzen Threadripper, у него не должно возникнуть проблем с процессорами Alder Lake, такими как Core i9-12900K с рейтингом MTP (максимальная мощность в режиме Turbo Power) 241 Вт.

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IceGiant, скорее всего, добавит в комплект новый кронштейн и заднюю панель к Prosiphon Elite, чтобы получить поддержку LGA1700.