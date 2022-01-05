Всего будет доступно три варианта в зависимости от установленной видеокарты

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Razer анонсировала игровой ноутбук Razer Blade 14 на выставке CES 2022. Дизайн ноутбука соответствует устоявшимся традициям Razer с матовым черным фрезерованным алюминиевым корпусом.

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Blade 14 получил значительное повышение производительности по сравнению с предыдущим представителем этой серии. Каждая конфигурация ноутбука оснащена недавно анонсированным процессором AMD Ryzen 9 6900HX с 8 ядрами, 16 потоками и встроенной графикой Radeon 680M.

Еще интереснее обстоит дело с дискретным графическим процессором. Новые Blade 14 поставляются с тремя вариантами видеокарт. Процессор Ryzen 9 6900HX может работать в паре с NVIDIA GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти GDDR6, с NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti с 8 ГБ памяти GDDR6, либо с NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Компания утверждает, что RTX 3070 Ti, представленная в Blade 14, обеспечивает на 70% лучшую производительность, чем RTX 2070 Super, и может выдавать до 100 кадров в секунду при разрешении 1440p.

Все конфигурации Blade 14 поставляются с нерасширяемой двухканальной памятью DDR5 объемом 16 ГБ, работающей на частоте 4800 МГц. Более того, все конфигурации Blade 14 имеют твердотельный накопитель PCIe Gen 4 NVMe емкостью 1 ТБ.

Что касается дисплея, то пользователи получат IPS панель разрешением FHD с частотой 144 Гц, с соотношением сторон 16:9 и до 100% охвата sRGB при выборе варианта с графическим процессором RTX 3060. Однако, если выбрать вариант с RTX 3070 Ti или RTX 3080 Ti, то пользователь получит IPS дисплей QHD с соотношением 16:9, 100% покрытием DCI-P3 и частотой обновления 165 Гц. Оба дисплея поддерживают AMD FreeSync Premium и имеют матовое покрытие. Все варианты оснащены веб-камерой разрешением FHD, которая поддерживает распознавание лиц Windows Hello для упрощения входа в систему.

Blade 14 комплектуется двумя портами UBS 3.2 Gen 2 Type-A, двумя портами USB 3.2 Gen2 Type-C, Display Port 1.4, HDMI 2.1, комбинированный разъем для наушников и микрофона и разъем источника питания.

Ноутбуки Blade 14 также оснащаются подсветкой RGB для каждой клавиши. Трекпад имеет стеклянную поверхность с поддержкой драйверов Microsoft Precision Touch.

Наконец, Blade 14 оснащается батареей мощностью 61,6 Втч с 2-летней ограниченной гарантией, а для подзарядки используется адаптер питания мощностью 230 Вт.

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Предварительные заказы на Razer Blade 14 будут доступны 10 февраля 2022 года на сайте Razer.com и в некоторых розничных магазинах. Стоимость Razer Blade 14 начинается от 2000 долларов, а модели с видеокартами RTX 3070 Ti и RTX 3080 Ti стоят 2600 долларов и 3500 долларов соответственно.