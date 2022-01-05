Новая версия технологии направлена на максимальное использование мощности процессора и GPU, а также увеличение времени автономной работы ноутбуков

Как известно, в прошлом теперь году Nvidia получила много критики в свой адрес, отказавшись от обозначений Max-P и Max-Q для своих видеокарт в ноутбуках. К счастью, последний из них готов вернуться, но с некоторыми изменениями. Nvidia рассказала о своей грядущей технологии Max-Q 4 четвертого поколения на выставке CES 2022 вскоре после того, как AMD анонсировала нечто подобное для своих мобильных видеокарт. Ожидается, что дебют новой функции в будущих ноутбуках на базе Nvidia состоится в конце этого года.

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Nvidia заявляет, что Max-Q четвертого поколения использует искусственный интеллект для динамического переключения мощности между процессором и графическим процессором в зависимости от рабочей нагрузки. Он также использует новые технологии Rapid Core Scaling и CPU Optimizer для увеличения скорости отдельных ядер, что может пригодиться для многоядерных рабочих нагрузок. По сути, видеокарта Nvidia GeForce скоро сможет в определенной степени управлять центральным процессором.

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В Max-Q четвертого поколения также есть значительные изменения, касающиеся автономности работы ноутбука. Новая функция будет отслеживать работу центрального процессора, графического процессора, а также частоту кадров, разрешение в игре и несколько других параметров, чтобы максимально использовать возможности аккумулятора и увеличить его автономную работу. Nvidia утверждает, что с включенным режимом Battery Boost 2.0 можно увеличить время работы до 70%.