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Intel представила чипсеты H670, B660 и H610 среднего и начального уровня
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 Как известно, до сегодняшнего дня компания Intel предлагала в качестве основы для систем на базе процессоров Alder Lake только флагманский чипсет Z690, материнские платы на основе которого очень дороги. Кроме того, сами процессоры не отличаются низкой стоимостью. Результатом этого становится очень накладно создавать систему на новой платформе Intel, и это ещё без учета высочайших цен на память DDR5. К сожалению, доступность материнских плат Z690 с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR4 очень ограничена.

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 Однако теперь всё изменится, так как Intel представила чипсеты среднего и начального уровня для своей новой платформы Core 12-го поколения. Этими наборами микросхем стали: H670, B660 и H610. По имеющейся информации можно ожидать, что новые материнские платы на базе этих наборов микросхем будут преимущественно поддерживать более дешевую память DDR4, а некоторые производители станут производить платы с интерфейсом PCIe 4.0, что также положительно скажется на их стоимости. 

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 Более подробно с каждым набором микросхем можно ознакомиться по данной ссылке. Напомню, что поставки новых материнских плат, как и новых моделей процессоров Alder Lake, начинаются уже сегодня.

#intel #alder lake #intel 12-gen #z690 #b660 #h610 #h670
4
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