Игроки с ограниченным бюджетом, которые ищут недорогую видеокарту, будут рады узнать, что AMD наконец-то официально выпустила для них две новые карты начального уровня: Radeon RX 6500 XT и RX 6400.
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AMD Radeon RX 6500 XT оснащается графическим процессором Navi 24 XT с 16 вычислительными блоками, включающими 1024 потоковых процессоров, 32 ROP и 64 текстурных блока. Благодаря 6-нм техпроцессу новинка имеет одни из самых высоких тактовых частот среди всех графических процессоров на архитектуре RDNA2 - 2815 МГц в разгоне и игровую частоту 2610 МГц.
Как и предсказывалось ранее, AMD Radeon RX 6500 XT будет иметь 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с пропускной способностью 18 Гбит/с на 64-битной шине, что даст общую пропускную способность памяти 144 ГБ/с. AMD утверждает, что видеокарта показывает производительность 11,53 TFLOPS в режиме FP32. TDP новинки составляет 107 Вт, и AMD рекомендует блок питания мощностью 400 Вт.
Что касается Radeon RX 6400, то она имеет более низкие характеристики. Новинка также получила 4 ГБ видеопамяти, но с пропускной способностью 16 Гбит/с на той же 64-битной шине, что обеспечивает общую пропускную способность памяти 128 ГБ/с. Количество вычислительных блоков было сокращено до 12, что дает 786 потоковых процессоров, а пиковая производительность составляет 7,13 TFLOPS. Видеокарта потребляет всего 53 Вт, устраняя необходимость в дополнительном питании. Тем не менее пользователю понадобится как минимум блок питания на 350 Вт.
Старшая из младших карт AMD Radeon RX 6500 XT поступит в продажу с 19 января по рекомендованной цене 199 долларов. Что касается Radeon RX 6400, то AMD еще не сообщила её стоимость и дату поступления в продажу, но можно ожидать, что она будет продаваться по цене около 150 долларов.