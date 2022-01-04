Это значение в разгоне, а игровая частота будет немного меньше и составит 2610 МГц

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В сети появилась новая информация, касающаяся тактовой частоты графического процессора и скорости памяти AMD Radeon RX 6500 XT, что вселяет оптимизм в отношении этого графического процессора начального уровня. Согласно данным ресурса VideoCardz и инсайдера Greymon55, компания AMD в новой видеокарте начального уровня предложит на 10% более высокую тактовую частоту, чем у видеокарт на базе чипа Navi 23, а также более быструю память GDDR6 со скоростью 18 Гбит/с.

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Утечки предполагают, что AMD оснастит грядущую Radeon RX 6500 XT вдвое меньшим количеством ядер, Infinity Cache и шиной памяти в сравнении с Radeon RX 6600 XT. Слухи вызвали некоторые опасения по поводу того, какую производительность пользователи смогут получить от столь малого графического процессора под кодовым названием Beige Goby, но возможно не всё так плохо, как считалось ранее.

Во-первых, графический процессор Navi 24 предположительно использует 6-нм техпроцесс TSMC, что должно помочь ему с точки зрения соотношения производительности и энергоэффективности. Данные VideoCardz и Greymon55, похоже, подтверждают это, поскольку RX 6500 XT потенциально может получить тактовую частоту в разгоне до 2815 МГц и игровую частоту 2610 МГц.

Во-вторых, в дополнение к высоким тактовым частотам графического процессора, RX 6500 XT также может похвастаться более быстрой памятью объемом 4 ГБ со скоростью 18 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность 144 ГБ/с. Но, конечно, главным минусом грядущей новинки является узкая 64-битная шина памяти.

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Ожидается, что AMD представит Radeon RX 6500 XT на этой неделе, а в продажу видеокарты поступят с 19 января.